Зима із сюрпризами, а весна – рання: синоптик спрогнозував початок 2022 року

У новому прогнозі ідеться про те, яку зиму чекати і коли прийде весна

Основні сезони сильно потепліли: зима на 1,6 градуса, літо на 1,3 градуса

Погода в Україні цієї зими очікується м'яка і сильних катаклізмів синоптики не прогнозують. Однак сильні морози все ж будуть, і справжня зима нашу країну прийде хоча б на кілька тижнів. Про це розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, пише видання Vikka.

Він зазначив, що кількість природних катаклізмів за останні роки значно зросла. І протягом 50 років це призвело до загибелі двох мільйонів людей.

«Імовірність природних катаклізмів збільшується, тому до цього потрібно готуватися», – підкреслив Постригань.

Він пояснив, що середньодобова температура за останні роки зросла на 1,6 -1,7 градуса. Щорічно на 10-15 днів стає більше теплий період, а зимовий – скорочується. Саме ці фактори й вказують на глобальне потепління в Україні.

За прогнозом кліматологів, зима цього року буде тепла. А ось весна може прийти навіть на кілька тижнів раніше.

«Середня температура повітря буде на 1,5 градуса (а в січні аж на три градуси) вища, ніж у попередні роки. Але це не означає, що арктичний холод не прийде, морози в 10-15 градусів обов'язково будуть», – повідомив синоптик.

Він порівняв дані спостережень за останні 30 років і пояснив, що основні сезони сильно потепліли: зима на 1,6 градуса, літо на 1,3 градуса.

Найменше зміни торкнулися осені – температура залишається майже весь час на одному рівні.

Опадів взимку і влітку стало на 20-30% менше, але ось осінь і весна стали більш вологими.

«А найсильніші морози не опускаються нижче -29 градусів, а трохи раніше вони доходили до -34. Спека влітку може досягти +38 градусів, а раніше було не більше +36 градусів. І весна зараз настає на два тижні раніше. Тепло в першій її половині швидко наростає, а в другій сповільнюється, тому терміни приходу літа майже не змінилися», – додав Постригань.

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