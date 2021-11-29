Погода підготувала киянам неприємні сюрпризи на останній день осені

Останній осінній день буде холодним у Києві

30 листопада в Києві буде вітряно та холодно

30 листопада в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, у Києві завершення листопада буде вітряним та холодним, вдень не вище +2..+3 градусів. «Якісь серйозні опади – навряд», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

«Західний вітер буде рвучким, практично завжди, коли заходить холодне повітря, що додатково охолоджуватиме довкілля – підготуйте на завтра тепліший гардероб», – порадила Діденко.

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