  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Через негоду без світла залишилися 179 населених пунктів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через складні погодні умови в Україні без електропостачання залишилося 179 населених пунктів - Через негоду без світла залишилися 179 населених пунктів
    Через складні погодні умови в Україні без електропостачання залишилося 179 населених пунктів
    Фото з відкритих джерел

    Без світла залишилися мешканці населених пунктів у овсьми областях

    Через складні погодні умови в Україні без електропостачання залишилося 179 населених пунктів у восьми областях. Про це повідомляє пресслужба Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    «Станом на 7 год. 30 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 179 населених пунктів у восьми областях (Чернігівська – 49, Донецька – 36, Київська – 29, Полтавська – 24, Житомирська – 15, Сумська – 13, Волинська – 7 та Луганська – 6)», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму через сильний вітер відбулися віялові відключення світла в Сімферополі, Сімферопольському, Бахчисарайському і Сакському районах.

    «У зв'язку з сильними поривами вітру, за інформацією «Крименерго», без електроенергії перебувають близько 37 000 осіб», – заявив так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов.

    Раніше повідомлялося, що в Одесі на 16-й станції Великого Фонтану після шторму Трістан майже повністю зник один з пляжів.

    Теги: Луганщина ДСНС електроенергія Київщина Житомирщина вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Через негоду без світла залишилися 179 населених пунктів