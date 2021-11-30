Через негоду без світла залишилися 179 населених пунктів

Через складні погодні умови в Україні без електропостачання залишилося 179 населених пунктів

Без світла залишилися мешканці населених пунктів у овсьми областях

Через складні погодні умови в Україні без електропостачання залишилося 179 населених пунктів у восьми областях. Про це повідомляє пресслужба Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 год. 30 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 179 населених пунктів у восьми областях (Чернігівська – 49, Донецька – 36, Київська – 29, Полтавська – 24, Житомирська – 15, Сумська – 13, Волинська – 7 та Луганська – 6)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму через сильний вітер відбулися віялові відключення світла в Сімферополі, Сімферопольському, Бахчисарайському і Сакському районах.

«У зв'язку з сильними поривами вітру, за інформацією «Крименерго», без електроенергії перебувають близько 37 000 осіб», – заявив так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов.

Раніше повідомлялося, що в Одесі на 16-й станції Великого Фонтану після шторму Трістан майже повністю зник один з пляжів.