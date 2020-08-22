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    У «Борисполі» у громадянина Китаю виявили рідкісний бурштиновий камінь

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    У «Борисполі» у громадянина Китаю виявили рідкісний бурштиновий камінь
    Фото пресслужби ДПСУ

    Весь бурштин вилучено та відправлено на експертизу

    Майже 1,5 кілограма бурштину, серед якого і рідкісний камінь, виявили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з митниками у столичному аеропорту. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

    «Прихований крам іноземець, який прямував на рейс до Мінська, спробував перемістити у своєму багажі. Серед виявленого каміння, один камінь був досить незвичайним, адже всередині нього знаходиться... комаха. Зауважимо, що такий камінь є досить коштовним, а його ціна може сягати до 25 тисяч доларів США. Наразі каміння вилучене та відправлене на експертизу, а працівниками митниці складено відповідні матеріали», – йдеться у повідомленні.

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    У «Борисполі» у громадянина Китаю виявили рідкісний бурштиновий камінь
    У «Борисполі» у громадянина Китаю виявили рідкісний бурштиновий камінь
    У «Борисполі» у громадянина Китаю виявили рідкісний бурштиновий камінь
    Фото пресслужби ДПСУ

    Зазначається, що загалом громадянин КНР намагався провезти 1,5 кг «сонячного каменю». Весь бурштин вилучено та відправлено на експертизу.

    Нагадаємо, 28 червня, прикордонники у Чорноморському морському порту затримали «нашпиговану» бурштином вантажівку.

    Як повідомлялося, у жителя Одещини конфіскували понад 9 тонн бурштину.

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