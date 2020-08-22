У «Борисполі» у громадянина Китаю виявили рідкісний бурштиновий камінь



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Фото пресслужби ДПСУ

Весь бурштин вилучено та відправлено на експертизу

Майже 1,5 кілограма бурштину, серед якого і рідкісний камінь, виявили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з митниками у столичному аеропорту. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Прихований крам іноземець, який прямував на рейс до Мінська, спробував перемістити у своєму багажі. Серед виявленого каміння, один камінь був досить незвичайним, адже всередині нього знаходиться... комаха. Зауважимо, що такий камінь є досить коштовним, а його ціна може сягати до 25 тисяч доларів США. Наразі каміння вилучене та відправлене на експертизу, а працівниками митниці складено відповідні матеріали», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом громадянин КНР намагався провезти 1,5 кг «сонячного каменю». Весь бурштин вилучено та відправлено на експертизу.

Нагадаємо, 28 червня, прикордонники у Чорноморському морському порту затримали «нашпиговану» бурштином вантажівку.

Як повідомлялося, у жителя Одещини конфіскували понад 9 тонн бурштину.

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