У Києві за добу виявлено 536 нових хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі

У Києві за минулу добу виявили 536 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Про це мер Києва написав у своєму Telegram-каналі.

«Іще 536 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 2272 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в Києві вже 125878», – повідомив Кличко.

Захворіли: 301 жінка віком від 19 до 93 років і 216 чоловіків віком від 19 до 90 років. А також дев’ять дівчаток від двох до 16 років та десять хлопчиків від трьох до 16 років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 48 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 1972 людини. Усього коронавірус подолали 56972 мешканці Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому та Деснянському районах – по 87, у Святошинському – 75, в Солом’янському районі – 62 випадки, – зазначив мер. – Будьте обережними! Не нехтуйте своїм здоров’ям. Дотримуйтесь елементарних правил! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, виявлено 4928 нових хворих на коронавірус. Це на 420 людей менше, ніж попередньої доби (5348). Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.

Минулої доби:

госпіталізовано – 1862 особи;

летальних випадків – 116;

одужало – 13138 осіб;

здійснено тестувань за добу – 40144 (зокрема методом ПЛР – 22667, методом ІФА – 17477).

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