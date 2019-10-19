  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В елітному київському ресторані кишенькові злодії обчистили бізнесмена – ЗМІ

    • Розсилка
    В елітному київському ресторані кишенькові злодії обчистили бізнесмена – ЗМІ

    У чоловіка вкрали еквівалент 200 тисяч гривень в доларах

    В елітному ресторані китайської кухні «ВАО» на вулиці Мечникова в Печерському районі Києва злодії пограбували керівника однієї зі столичних брокерських компаній.

    Про це повідомляє видання «Страна» з посиланням на інформовані джерела в МВС.

    На днях у поліцію звернувся гість ресторану, який заявив, що коли він був у закладі, у нього вкрали крупну суму грошей - еквівалент 200 тисяч гривень в доларах.

    Гроші злодії витягнули із кишень верхнього одягу.

    Поліція відкрила кримінальну справу за ч.3 ст.185 КК України - Крадіжка в великому розмірі. Злодіям загрожує до шести років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що у супермаркеті «Сільпо» у ТРЦ «Гуллівер» у Києві орудують кишенькові злодії.

    Київ кримінал злочинність ресторан поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ