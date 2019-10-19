В елітному київському ресторані кишенькові злодії обчистили бізнесмена – ЗМІ



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У чоловіка вкрали еквівалент 200 тисяч гривень в доларах

В елітному ресторані китайської кухні «ВАО» на вулиці Мечникова в Печерському районі Києва злодії пограбували керівника однієї зі столичних брокерських компаній.

Про це повідомляє видання «Страна» з посиланням на інформовані джерела в МВС.

На днях у поліцію звернувся гість ресторану, який заявив, що коли він був у закладі, у нього вкрали крупну суму грошей - еквівалент 200 тисяч гривень в доларах.

Гроші злодії витягнули із кишень верхнього одягу.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч.3 ст.185 КК України - Крадіжка в великому розмірі. Злодіям загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у супермаркеті «Сільпо» у ТРЦ «Гуллівер» у Києві орудують кишенькові злодії.