У Харкові затримали одного із бандитів, які вкрали сумку із грошима



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В автомобілі знаходився 40-річний громадянин Грузії, якого затримали Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Правоохоронці виявили у лісосмузі авто, на якому зникли нападники

У Харкові поліція затримала одного із нападників на 30-річного чоловіка, які напередодні вчинили розбійний напад, відібравши сумкою зі значною сумою грошей.

Про це 9 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«Працівники поліції відпрацювали записи з камер відеоспостереження, які знаходились в районі місця вчинення злочину і прилеглій території, та визначили приблизний маршрут пересування зловмисників. В результаті правоохоронці виявили за межами міста у лісосмузі авто, на якому зникли нападники, та затримали 40-річного громадянина Грузії, який знаходився в машині», - заявили в поліції.

Зазначається, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у скоєнні даного злочину та обрання йому міри запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 8 жовтня о 12:20 до Основ'янського відділу поліції надійшло повідомлення від 30-річного жителя Харкова про те, що у провулку Троїцькому троє невідомих чоловіків розбили вікна в його автівці та під загрозою застосування предмету, схожого на ніж, заволоділи сумкою зі значною сумою грошових коштів і ноутбуком.

Після скоєння злочину невідомі зникли з місця події на автомобілі Toyota Camry. Для розшуку та затримання нападників у місті та області було введено в дію поліцейську операцію «Перехоплення».