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    Кримінал

    У Харкові затримали одного із бандитів, які вкрали сумку із грошима

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    <p>В автомобілі знаходився 40-річний громадянин Грузії, якого затримали</p> - У Харкові затримали одного із бандитів, які вкрали сумку із грошима

    В автомобілі знаходився 40-річний громадянин Грузії, якого затримали

    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    Правоохоронці виявили у лісосмузі авто, на якому зникли нападники

    У Харкові поліція затримала одного із нападників на 30-річного чоловіка, які напередодні вчинили розбійний напад, відібравши сумкою зі значною сумою грошей.

    Про це 9 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Працівники поліції відпрацювали записи з камер відеоспостереження, які знаходились в районі місця вчинення злочину і прилеглій території, та визначили приблизний маршрут пересування зловмисників. В результаті правоохоронці виявили за межами міста у лісосмузі авто, на якому зникли нападники, та затримали 40-річного громадянина Грузії, який знаходився в машині», - заявили в поліції.

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    У Харкові затримали одного із бандитів, які вкрали сумку із грошима
    У Харкові затримали одного із бандитів, які вкрали сумку із грошима
    У Харкові затримали одного із бандитів, які вкрали сумку із грошима

    Зазначається, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у скоєнні даного злочину та обрання йому міри запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті, чоловіку загрожує  позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

    Нагадаємо, 8 жовтня о 12:20 до Основ'янського відділу поліції надійшло повідомлення від 30-річного жителя Харкова про те, що у провулку Троїцькому троє невідомих чоловіків розбили вікна в його автівці та під загрозою застосування предмету, схожого на ніж, заволоділи  сумкою зі значною сумою грошових коштів і ноутбуком.

    Після скоєння злочину невідомі зникли з місця події на автомобілі Toyota Camry. Для розшуку та затримання нападників у місті та області було введено в дію поліцейську операцію «Перехоплення».

    Харків кримінал напад злочинність поліція
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