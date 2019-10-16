У парламентському буфеті вкрали сільницю (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Буфет Верховної Ради Фото: dfact.net

Фото оголошення розмістив на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат Ігор Мосійчук

У буфеті Верховної Ради з’явилося оголошення, у якому співробітники закладу просять народних обранців повернути на стіл буфету зниклу сільницю. Фото оголошення розмістив на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Під фото екснардеп залишив іронічний допис.

«В наші часи хоч солонок не крали... ізмєльчал депутат, не той пішов», - зазначив Мосійчук.

Як повідомлялось, 3 жовтня голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних обранців не їсти, не курити і не «задовольняти будь-які фізіологічні потреби» у сесійній залі парламенту. Заяву спікера нардепи зустріли сміхом та вигуками.

Раніше журналісти, які під час засідань парламенту перебувають у ложі преси, зафіксували зокрема, як нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський ходив залою Ради з коробочкою для харчів і щось їв.

А депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива 2-го жовтня в Раді узагалі попався на не дуже пристойній поведінці.