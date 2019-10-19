На Закарпатті викрили банду, яка масово підробляла долари



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Протягом останніх місяців зловмисники збули на території Закарпаття близько 30 тисяч фальшивих доларів Фото: Відділ комунікації поліції Закарпатської області

Злочинне угруповання діяло в Ужгороді, Мукачеві та Рахові

На Закарпатті поліція викрила членів злочинного угруповання на збуті фальшивих грошей в особливо великих розмірах. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

«Загалом до складу угруповання, організатором якого є 49-річна ужгородка, входять ще семеро закарпатців - жителі Ужгорода, Мукачева та району, а також Рахівщини. Вік фігурантів – від 22 до 58 років», - заявили в поліції.

Зазначається, що слідчі та оперативники встановили, що протягом останніх місяців ці особи на території Закарпаття збули близько 30 тисяч доларів. Діяло угруповання в Ужгороді, Мукачеві та Рахові.

«Затримання співорганізатора – 37-річного жителя села Середнє Водяне (Рахівщина) – відбулося у Рахові під час передачі фальшивих 1000 доларів автобусом міжрайонного сполучення», - говориться у повідомленні.

За місцем проживання фігурантів працівники Управління стратегічних розслідувань та слідчі спільно з бійцями роти поліції особливого призначення проводять санкціоновані судом обшуки.

Вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам справи у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України, тобто виготовлення та збут підроблених грошей, вчинені за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі. За санкцією статті міра покарання може коливатися від 5 до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання про затримання фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання в подальшому запобіжних заходів.