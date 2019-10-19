  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    На Закарпатті викрили банду, яка масово підробляла долари

    • Розсилка
    <p>Протягом останніх місяців зловмисники збули на території Закарпаття близько 30 тисяч фальшивих доларів</p> - На Закарпатті викрили банду, яка масово підробляла долари

    Протягом останніх місяців зловмисники збули на території Закарпаття близько 30 тисяч фальшивих доларів

    Фото: Відділ комунікації поліції Закарпатської області

    Злочинне угруповання діяло в Ужгороді, Мукачеві та Рахові

    На Закарпатті поліція викрила членів злочинного угруповання на збуті фальшивих грошей в особливо великих розмірах. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

    «Загалом до складу угруповання, організатором якого є 49-річна ужгородка, входять ще семеро закарпатців - жителі Ужгорода, Мукачева та району, а також  Рахівщини. Вік фігурантів – від 22 до 58 років», - заявили в поліції.

    Зазначається, що слідчі та оперативники встановили, що протягом останніх місяців ці особи на території Закарпаття збули близько 30 тисяч доларів. Діяло угруповання в Ужгороді, Мукачеві та Рахові.

    «Затримання співорганізатора – 37-річного жителя села Середнє Водяне (Рахівщина) – відбулося у Рахові під час передачі фальшивих 1000 доларів автобусом міжрайонного сполучення», - говориться у повідомленні.

    За місцем проживання фігурантів працівники Управління стратегічних розслідувань та слідчі спільно з бійцями роти поліції особливого призначення проводять санкціоновані судом обшуки.

    Вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам справи у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України, тобто виготовлення та збут підроблених грошей, вчинені за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі. За санкцією статті міра покарання може коливатися від 5 до 10 років позбавлення волі.

    Вирішується питання про затримання фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання в подальшому запобіжних заходів.

    кримінал Закарпаття поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ