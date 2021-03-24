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    В інституті нацпамʼяті знайшли меценатів для корекції памʼятника Батьківщині-матері

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    Замість герба на щиті може з'явитися лазерна проєкція - В інституті нацпамʼяті знайшли меценатів для корекції памʼятника Батьківщині-матері
    Замість герба на щиті може з'явитися лазерна проєкція
    Фото: korrespondent.net

    Антон Дробович розповів, що робитимуть з гербом СРСР на київському монументі

    Для демонтажу радянської символіки з монументу Батьківщині-матері у Києві потрібен рік. Про це в інтервʼю Chas News розповів директор Інституту національної пам’яті Антон Дробович у інтерв’ю розповів, що вже навіть знайшлися меценати, які готові допомогти.

    За його словами, питання наразі заморожене. Щоб його зрушити, потрібно рішення уряду.

    «Ми провели консультації, навіть знайшли меценатів, готових допомогти з демонтажем герба зі щита на монументі. Єдине, що через пандемію коронавірусу ні міністерству, ні уряду було не до того. Відправна точка – рішення уряду про усунення. На процедуру демонтажу потрібен орієнтовно рік», – розповів Дробович, додавши, що сам музей, на балансі якого перебуває монумент, не може ухвалити таке рішення.

    Наразі є кілька варіантів того, що може бути на щиті Батьківщини-матері замість герба СРСР з серпом та молотом: чистий щит, взагалі без нічого; знак за результатами конкурсу; чистий щит плюс лазерна проєкція.

    Як повідомлялось раніше, учора, 24 березня, через негоду довелося приспустити найбільший у Києві прапор поблизу монументу Батьківщини-матері.

    Минулого разу прапор спускали на початку березня у звʼязку з ремонтними роботами на флагштоку.

    Теги: Київ прапор музей СРСР пам'ятник Антон Дробович
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