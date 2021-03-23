Найбільший прапор Києва приспустили через негоду

Найбільший у державі прапор України підняли в Києві 22 серпня 2020 року

Пориви вітру можуть пошкодити конструкцію, встановлену на Печерських пагорбах

Через попередження синоптиків про сильний вітер, який очікується в столиці, головний прапор країни на Печерських пагорбах буде тимчасово приспущено. Про це заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

«Ми знов маємо приспустити прапор, аби пориви вітру не пошкодили як флагшток, на який дає навантаження підняте полотнище, так і саме полотнище», – сказав Вячеслав Непоп.

На найближчу годину синоптики прогнозують у Києві пориви вітру до 50 км/год. Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Нагадаємо, на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Найбільший у державі прапор України підняли в Києві 22 серпня 2020 року.

Протягом поточного місяця через погодні умови прапор приспускали вже двічі: 7 березня та 12 березня.

Окрім того, 3 березня прапор також спускали на кілька годин для проведення технічних робіт на флагштоку.