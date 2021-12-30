У Києві п’яний водій влаштував бійку після ДТП (фото, відео)

Під час оформлення ДТП у поліцейських хтось поцупив документи на обидві автівки

У середу, 29 грудня, ввечері на вулиці Олени Теліги в Києві трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю Hyundai та Renault, після якої сталася бійка. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Як вдалось з’ясувати, водій автомобіля Hyundai протаранив Renault, що рухався в попутному напрямку. Кермувальник Tucson розповів, що автомобіль попереду різко загальмував і йому не вдалось уникнути удару. Також додав, що не вживав за кермом, однак поліцейські сказали, що у водія є явні ознаки алкогольного сп’яніння.

На місце також приїхали рідні водійки Renault, які розповіли детальніше про перебіг подій. З їхніх слів, травмована водійка Renault після зіткнення зателефонувала до батька, бо кермувальник Hyundai разом із пасажиром агресивно себе поводили.

На той час водій Tucson вже викликав «групу підтримки», які спочатку намагалися домовитися аби не на викликати поліцію, але коли переговори не вдалися, то відлупцювали батька кермувальниці.

Чоловіка разом із донькою шпиталізували до лікарні.

Однак водій Hyundai запевняв, що водійка разом із батьком сама на них напала. Згодом чоловік вирішив теж поїхати до лікарні.

Під час оформлення ДТП у поліцейських хтось поцупив документи на обидві машини.

Рідні кермувальниці Renault почали телефонувати на гарячу лінію Головного управління Національної поліції в Києві щодо халатності їхніх підлеглих.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини.