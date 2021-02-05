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    ДТП на трасі Київ-Одеса: автомобіль збив водія

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    Водій Kia не врахував дорожніх обставин, в результаті чого автомобіль зіткнувся з причепом - ДТП на трасі Київ-Одеса: автомобіль збив водія
    Водій Kia не врахував дорожніх обставин, в результаті чого автомобіль зіткнувся з причепом
    фото:

    Чоловіка госпіталізували, обставини з'ясують слідчі

    Вдень 5 лютого на трасі Київ-Одеса біля Клеверного мосту сталася ДТП, в результаті якої постраждав чоловік.

    Про це повідомляє odessa.online, посилаючись на пресслужбу управління патрульної поліції в Одеській області.

    За попередньою інформацією, в середній смузі водій авто Renault міняв колесо на причепі свого автомобіля.

    Водій Kia, який їхав по цій же смузі, не врахував дорожніх обставин, в результаті чого автомобіль зіткнувся з причепом, а потім наїхав на водія Renault. Чоловіка госпіталізували. Обставини з'ясують слідчі.

    Нагадаємо, в цей же день, вранці, в Одесі на вулиці Розумовської не поділили дорогу мікроавтобус Ford Transit і автомобіль Toyota Prius. Аварія сталася близько 8 години ранку,  постраждали неповнолітні пішоходи. Лікарі підтвердили, що на момент аварії 20-річний водій легковика знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

    Теги: ДТП Одеса машини автомобіль аварія
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