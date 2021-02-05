ДТП на трасі Київ-Одеса: автомобіль збив водія

Водій Kia не врахував дорожніх обставин, в результаті чого автомобіль зіткнувся з причепом

Чоловіка госпіталізували, обставини з'ясують слідчі

Вдень 5 лютого на трасі Київ-Одеса біля Клеверного мосту сталася ДТП, в результаті якої постраждав чоловік.

Про це повідомляє odessa.online, посилаючись на пресслужбу управління патрульної поліції в Одеській області.

За попередньою інформацією, в середній смузі водій авто Renault міняв колесо на причепі свого автомобіля.

Водій Kia, який їхав по цій же смузі, не врахував дорожніх обставин, в результаті чого автомобіль зіткнувся з причепом, а потім наїхав на водія Renault. Чоловіка госпіталізували. Обставини з'ясують слідчі.

Нагадаємо, в цей же день, вранці, в Одесі на вулиці Розумовської не поділили дорогу мікроавтобус Ford Transit і автомобіль Toyota Prius. Аварія сталася близько 8 години ранку, постраждали неповнолітні пішоходи. Лікарі підтвердили, що на момент аварії 20-річний водій легковика знаходився в стані алкогольного сп'яніння.