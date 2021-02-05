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    «Мікроскопічна» квартира. Відео з помешкання, яке продається у столиці за $9 тис.

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    У квартирі ніде яблуку впасти - «Мікроскопічна» квартира. Відео з помешкання, яке продається у столиці за $9 тис.
    У квартирі ніде яблуку впасти
    Фото: olx.ua

    У «апартаментах» немає жодного вікна

    У Києві продають мініатюрну квартиру площею всього 6 кв.м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані найбільшого сайту комерційних оголошень OLX.ua.

    Квартира розташована на першому поверсі чотирьохповерхового будинку за вулицею Дмитра Яворницького 24. Її ціна становить $9 тис.

    «Ціна без торгу. Прошу свою не пропонувати. Власник, документи готові до продажу. Цокольне приміщення вільного призначення перероблено в окрему маленьку квартиру», – йдеться в повідомленні.

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    «Мікроскопічна» квартира. Відео з помешкання, яке продається у столиці за $9 тис.
    «Мікроскопічна» квартира. Відео з помешкання, яке продається у столиці за $9 тис.
    «Мікроскопічна» квартира. Відео з помешкання, яке продається у столиці за $9 тис.
    «Мікроскопічна» квартира. Відео з помешкання, яке продається у столиці за $9 тис.
    «Мікроскопічна» квартира. Відео з помешкання, яке продається у столиці за $9 тис.
    «Мікроскопічна» квартира. Відео з помешкання, яке продається у столиці за $9 тис.
    «Мікроскопічна» квартира. Відео з помешкання, яке продається у столиці за $9 тис.
    Фото: olx.ua

    У квартирі розмістили бойлер, плиту для приготування їжі, батарею, пральну машину, душ та туалет. Також у неї втиснули диван та невеличку шафу. До речі, у приміщенні немає жодного вікна. 

    Продавці повідомили «Главкому», що квартира справжня та її можна переглянути. Також вони зазначили, що у квартирі нормальна вентиляція. 

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    Теги: Київ нерухомість житло квартира
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