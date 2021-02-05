«Мікроскопічна» квартира. Відео з помешкання, яке продається у столиці за $9 тис.

У «апартаментах» немає жодного вікна

У Києві продають мініатюрну квартиру площею всього 6 кв.м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані найбільшого сайту комерційних оголошень OLX.ua.

Квартира розташована на першому поверсі чотирьохповерхового будинку за вулицею Дмитра Яворницького 24. Її ціна становить $9 тис.

«Ціна без торгу. Прошу свою не пропонувати. Власник, документи готові до продажу. Цокольне приміщення вільного призначення перероблено в окрему маленьку квартиру», – йдеться в повідомленні.

У квартирі розмістили бойлер, плиту для приготування їжі, батарею, пральну машину, душ та туалет. Також у неї втиснули диван та невеличку шафу. До речі, у приміщенні немає жодного вікна.

Продавці повідомили «Главкому», що квартира справжня та її можна переглянути. Також вони зазначили, що у квартирі нормальна вентиляція.