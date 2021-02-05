ДТП в Одесі: п'яний водій наїхав на дітей

За даними патрульних, водій Toyota Prius проігнорував заборонний сигнал світлофора

5 лютого в Одесі на вулиці Розумовської не поділили дорогу мікроавтобус Ford Transit і автомобіль Toyota Prius

Про це пише Оdessa.online.

Аварія сталася близько 8 години ранку, водій був п'яний, постраждали неповнолітні пішоходи.

За даними патрульних, водій Toyota Prius проігнорував заборонний сигнал світлофора на перехресті з вул. М'ясоїдівській, в результаті чого сталося зіткнення двох авто.

Toyota Prius по іннерції продовжила рух і на пішохідному переході під її колеса потрапили діти 11 і 12 років. Постраждалі госпіталізовані, про їхній стан не повідомляється. Однак лікарі підтвердили, що на момент аварії 20-річний водій легковика знаходився в стані алкогольного сп'яніння. На місці працював слідчий.

Нагадаємо, у Києві п’яний водій Ford врізався в маршрутку.