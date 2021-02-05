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    ДТП в Одесі: п'яний водій наїхав на дітей

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    Аварія сталася близько 8 години ранку, водій був п'яний - ДТП в Одесі: п'яний водій наїхав на дітей
    Аварія сталася близько 8 години ранку, водій був п'яний
    фото:odessa.online

    За даними патрульних, водій Toyota Prius проігнорував заборонний сигнал світлофора

    5 лютого в Одесі на вулиці Розумовської не поділили дорогу мікроавтобус Ford Transit і автомобіль Toyota Prius

    Про це пише Оdessa.online.

    Аварія сталася близько 8 години ранку, водій був п'яний, постраждали неповнолітні пішоходи.

    За даними патрульних, водій Toyota Prius проігнорував заборонний сигнал світлофора на перехресті з вул. М'ясоїдівській, в результаті чого сталося зіткнення двох авто.

    Toyota Prius по іннерції продовжила рух і на пішохідному переході під її колеса потрапили діти 11 і 12 років. Постраждалі госпіталізовані, про їхній стан не повідомляється. Однак лікарі підтвердили, що на момент аварії 20-річний водій легковика знаходився в стані алкогольного сп'яніння. На місці працював слідчий.

    Нагадаємо, у Києві п’яний водій Ford врізався в маршрутку.

     

    Теги: ДТП діти Одеса аварія
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