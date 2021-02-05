З 6 лютого зросте вартість проїзду в приміських маршрутках Києва

На збільшення вартості проїзду маршруток вплинуло не тільки зростання цін на паливо і збільшення мінімалки

З суботи, 6 лютого, на 3 гривні підвищиться вартість проїзду на приміських маршрутках Київщини. Так, вартість проїзду з Ірпеня до Києва складе 20 гривень, а з Бучі до Києва – 23 грн.

Про це пише ірпінське видання 04597.

За словами глави ірпінського АТП Олександра Лапунского, на збільшення вартості проїзду маршруток Приірпіння вплинуло не тільки зростання цін на паливо і збільшення мінімалки, але і карантинні обмеження. Потік людей зменшився, а кількість нелегальних перевізників збільшилася.

З 6 лютого вартість проїзду зміниться наступним чином:

Ірпінь – Київ: з 17 грн до 20 грн;

Ірпінь – Оболонь: з 20 грн до 23 грн;

Ірпінь – Гостомель: з 7 грн до 10 грн;

Гостомель – Київ: з 20 грн до 23 грн;

Ірпінь – Буча: з 9 грн до 10 грн;

По місту Ірпінь: залишається 7 грн.

До слова, нещодавно приватні перевізники повідомили, що до 1 березня в Києві ніхто піднімати вартість проїзду в столичних маршрутках не буде.

Заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко заявив, що для підвищення вартості проїзду у столичному громадському транспорті є економічні підстави. Але станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано. Водночас, за його словами, приватні перевізники піднімуть ціну до 10-12 гривень, в залежності від маршруту.