В столиці пройшла хода пам’яті Михайла Жизневського

Марш пам'яті Жизневського пройшов по тому ж маршруту, по якому чотири роки тому загиблого провели в останню путь

У Києві ввечері 26 січня пройшла пам'ятна хода на честь Дня народження громадянина Білорусі Михайла Жизневського, який загинув під час Революції гідності у січні 2014 року. Про це повідомляє «Громадське». Зазначається, що хода розпочалась на Михайлівській площі біля пам'ятника княгині Ользі. Марш пам'яті Жизневського



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Фото: Громадське Хода була приурочена до Дня народження Жизневського

Марш пам'яті Жизневського пройшов по тому ж маршруту, по якому чотири роки тому загиблого провели в останню путь

У Києві ввечері 26 січня пройшла пам'ятна хода на честь Дня народження громадянина Білорусі Михайла Жизневського, який загинув під час Революції гідності у січні 2014 року.

Про це повідомляє «Громадське».

Зазначається, що хода розпочалась на Михайлівській площі біля пам'ятника княгині Ользі.

Марш пам'яті Жизневського пройшов по тому ж маршруту, по якому чотири роки тому загиблого провели в останню путь.

Учасники ходи пройшли через Михайлівську, Софіївську та Театральну площу. Також хода пройшла вулицею Хмельницького, Хрещатиком та вулицею Грушевського.

Організатором маршу виступив Білоруський центр в Україні «Сябры», організація «Білий Молот» та інші.

Нагадаємо, на День Гідності і Свободи білоруси відвідали пам'ятник Михайлу Жизневському в Києві, де поклали квіти і прикріпили білоруський національний прапор.

Білорус Михайло Жизневський загинув на вулиці Грушевського в Києві у січні 2014 року. Він став одним із перших, хто загинув під час протистоянь.

13 червня президент України Петро Порошенко присвоїв білорусу звання Героя України посмертно.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим в інтерв’ю «Главкому» розповів, що родина білоруса Михайла Жизневського потребує моральної підтримки.