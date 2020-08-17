У Білорусі звільнили директора театру, який підтримав протестувальників



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Директора Купалівського театру звільнили з посади Фото: tut.by

За інформацією ЗМІ, близько 50 співробітників театру пообіцяли написати заяви про звільнення на знак солідарності зі своїм вже ексочільником

У Білорусі звільнили директора Купалівського театру, який брав участь у Марші Свободи, близько 50 співробітників театру пообіцяли написати заяви про звільнення на знак солідарності.

Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Зазначається, що про звільнення гендиректора Національного академічного театру імені Я. Купали Павла Латушка колективу повідомив представник Міністерства культури республіки.

Повідомляється, що актори на чолі з художнім керівником театру Миколою Пінігіним і завідуючою літературно-драматичним відділом Ольгою Бабковою (всього близько 50 осіб) пишуть заяви про відставку.

За словами Латушка, його звільнили за статтею 259 Трудового кодексу Білорусі, «яка фактично свідчить, що звільнення може відбуватися з ініціативи власника, навіть не з вини працівника»

Підтримати звільненого Латушко в театр прийшли кілька сотень людей, в тому числі поет Володимир Некляєв.

Нагадаємо, раніше Павло Латушко виступив проти насильства МВС Білорусі стосовно мітингувальників, закликав міністра Юрія Караєва піти у відставку і взяв участь в Марші свободи 16 серпня в Мінську.

Як відомо, у Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестів.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Нагадаємо, у Білорусі промисловий колапс. Підприємства одне за одним припиняють роботу.

17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

Напередодні було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. На даний момент вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.