В Україну повернеться одна з найшанованіших святинь Софії Київської

В Київ повернеться перша чудотворна ікона Русі

Президент Володимир Зеленський заявив, що до України повернеться одна з наших головних святинь. Мовиться про ікону святого Миколи (Мокрого). Про це глава держави повідомив у своєму новому зверненні щодо результатів 45-ї доби війни з Росією.

«І ще одна новина на сьогодні. Довгоочікувана для багатьох наших людей. В Україну повернеться одна з наших головних святинь. Одна з найшанованіших святинь Софії Київської. Ікона святого Миколи (Мокрого), це перша чудотворна ікона Русі. Ми довго працювали, щоб повернути її», – заявив Зеленський.

Він розповів, що ікона була вивезена з України під час Другої світової війни.

«І свого часу вона буде вдома – в святій Софії. Вдячний за це рішення ієрархам, духовенству та вірним Української православної церкви США. Хочу, щоб повернення цієї святині стало для всіх нас важливим символом. Фундаментальним символом. Символом того, що ми повернемо в Україну усе наше. Усе українське», – зазначив президент.

До слова, 2 березня на Софії Київській встановили відреставрований хрест, який звалив буревій, що пронісся столицею 18 січня.

За словами завідувачки науково-дослідним відділом «Інститиут «Свята Софія» Національного заповідника «Софія Київська», доктора історичних наук Надії Нікітенко, хрест впав через дуже сильний вітер на передодні Водохреща.