На Софії Київський знову стоїть хрест, який впав перед війною

Хрест реставрували й встановили на його історичне місце на бані собору

«Тепер це символ нашої перемоги»

Сьогодні, 2 березня, на Софії Київській встановили відреставрований хрест, який звалив буревій, що пронісся столицею 18 січня.

За словами завідувачки науково-дослідним відділом «Інститиут «Свята Софія» Національного заповідника «Софія Київська», доктора історичних наук Надії Нікітенко, хрест впав через дуже сильний вітер на передодні Водохреща.

Хрест реставрували й сьогодні, 2 березня, за допомогою підйомного крану встановили на його історичне місце на бані собору. За словами Нікітенко, подібні випадки траплялися в історії Софійського собору, зокрема в радянські часи.

Про знаменну подію також повідомили священники Православної церкви України Іван Сидор та Георгій Коваленко.

«У січні впав хрест з собору Софії Київської, в лютому почалася повномасштабна війна Росії проти України. Сьогодні, 2 березня 2022 р., встановлено оновлений хрест. Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!», – написав Іван Сидор.

«Тепер це символ нашої перемоги», – додав Георгій Коваленко.