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    На Софії Київський знову стоїть хрест, який впав перед війною

    Хрест реставрували й встановили на його історичне місце на бані собору - На Софії Київський знову стоїть хрест, який впав перед війною
    Хрест реставрували й встановили на його історичне місце на бані собору
    фото: Іван Сидор та Георгій Коваленко

    «Тепер це символ нашої перемоги»

    Сьогодні, 2 березня, на Софії Київській встановили відреставрований хрест, який звалив буревій, що пронісся столицею 18 січня.
    За словами завідувачки науково-дослідним відділом «Інститиут «Свята Софія» Національного заповідника «Софія Київська», доктора історичних наук Надії Нікітенко, хрест впав через дуже сильний вітер на передодні Водохреща.

    Хрест реставрували й сьогодні, 2 березня, за допомогою підйомного крану встановили на його історичне місце на бані собору. За словами Нікітенко, подібні випадки траплялися в історії Софійського собору, зокрема в радянські часи.

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    На Софії Київський знову стоїть хрест, який впав перед війною
    На Софії Київський знову стоїть хрест, який впав перед війною
    На Софії Київський знову стоїть хрест, який впав перед війною
    На Софії Київський знову стоїть хрест, який впав перед війною
    На Софії Київський знову стоїть хрест, який впав перед війною

    Про знаменну подію також повідомили священники Православної церкви України Іван Сидор та Георгій Коваленко.

    «У січні впав хрест з собору Софії Київської, в лютому почалася повномасштабна війна Росії проти України. Сьогодні, 2 березня 2022 р., встановлено оновлений хрест. Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!», – написав Іван Сидор.

    «Тепер це символ нашої перемоги», – додав Георгій Коваленко.

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    Теги: Росія війна Софія Українська православна церква вітер буревій
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    На Софії Київський знову стоїть хрест, який впав перед війною