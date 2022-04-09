Україна не має часу чекати: звернення Зеленського (відео)

Глава держави підбив підсумки 45-го дня війни з Росією

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 43 дня війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Президент наголосив, що Європа має діяти негайно і принципово, аби зупинити російську агресію.

«Україна не має часу чекати. Свобода не має часу чекати. Коли тиранія розпочала агресію проти всього, на чому тримався мир у Європі, потрібно діяти негайно. Потрібно діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, усього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргумент, щоб шукати мир, припинити безглузде насильство», – заявив президент.

Він розповів українцям, зокрема, про підсумки візиту британського прем'єра Бориса Джонсона до Києва.

Як наголосив президент, візит глави британського уряду до України максимально наочно демонструє, що для свободи й лідерства немає перешкод. Він зауважив, що Джонсон був серед тих, хто жодної хвилини не вагався щодо того, підтримувати Україну чи ні.

«Лідерство Великої Британії у наданні нашій державі необхідної допомоги, передусім оборонної, а також і лідерство в санкційній політиці – назавжди в історії», – підкреслив Зеленський.

Політик пояснив, що мовиться про історію захисту демократії, історію захисту Європи. Україна завжди буде вдячною за це – і Великій Британії, й особисто Борису Джонсону.

Раніше стало відомо, що до Києва прибув Джонсон. Відбулася його зустріч із Зеленським тет-а-тет.

Зеленський зазначив, що Джонсон – «один із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України».

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи зустріч Зеленського з Джонсоном, повідомив, що тепер «ми станемо ще сильнішими».

Згодом стало відомо, що Джонсон представив Зеленському новий пакет фінансової та військової допомоги.

Як відомо, Велика Британія регулярно допомагає України зброєю. 27 березня Британія передала Україні нову партію зенітних комплексів Starstreak.

8 квітня Джонсон оголосив про постачання в Україну нового пакета озброєнь на суму 100 млн фунтів стерлінгів, який включатиме зенітні та протитанкові ракети.

Також Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі.



