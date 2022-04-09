Дніпряни – круті: делегація Офісу президента відвідала Дніпро (відео)

З початку війни Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом

Сьогодні, 9 квітня, делегація Офісу Президенту побувала у Дніпрі. Про результати візиту повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко в Telegram.

«З початку війни Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом. Дніпропетровська область підтримує Донецьку, Луганську, Харківську та Чернігівську області. У фронтові регіони було направлено понад 109 000 харчових наборів. Їх забезпечує склад пакування гуманітарної допомоги при гумштабі обласної військової адміністрації. Тут дуже ефективно побудована логістика. Такими темпами Дніпропетровщина зможе забезпечити більшість фронтових регіонів», – зазначив Тимошенко.

Він також відзначив ще один осередок допомоги у Дніпрі – Координаційний штаб волонтерів.

«У координаційному штабі волонтерів щоденно працює сотні людей. Кожного дня люди приходять сюди, щоб зібрати допомогу бійцям та вимушеним переселенцям. Дніпряни – круті! У штабі панує єдність, чіткість, бажання допомогти. За час війни Укрзалізницею в місто передано 4 000 тонн гуманітарної допомоги із західної України. Дякую всім за згуртованість. Все буде Україна», – підкреслив Тимошенко.

До слова, мер Дніпра Борис Філатов закликав мешканців міста не роздмухувати чутки про евакуацію міста через наступ російських загарбників.