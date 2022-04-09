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    Події в Україні

    На Полтавщині змінили тривалість комендантської години

    На Полтавщині скоротили комендантську годину - На Полтавщині змінили тривалість комендантської години
    На Полтавщині скоротили комендантську годину
    фото з відкритих джерел

    У Полтавській області комендантську годину від завтра буде скорочено

    З 10 квітня по всій Полтавській області скорочується комендантська година. Про це повідомивголова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

    Комендантську годину в області скоротили до 5:00. Тож від завтра, 10 квітня, на Полтавщині вона триватиме з 21:00 до 05:00.

    Нагадаємо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, пересуватися транспортом і своїм ходом. Виходити можна лише у випадку повітряної тривоги для того, аби перейти в укриття.

    Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина окупація комендантська година #stoprussia
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    На Полтавщині змінили тривалість комендантської години