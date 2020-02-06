В урядовому кварталі поліція затримала хлопця з кастетом (фото)



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Виявлений предмет правоохоронці вилучили та направили на експертизу Фото: Нацполіція

Небезпечний предмет поліція виявила у 18-річного уродженця Черкащини

Сьогодні, 6 лютого, під час несення служби на фільтраційному пункті на перехресті вулиць Грушевського і Липської у центрі Києва правоохоронці зупинили молодика для перевірки. У ході поверхневого огляду поліцейські виявили у нього предмет, ззовні схожий на кастет.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Для документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила у 18-річного уродженця Черкаської області виявлений предмет та направила на експертизу.

Подія належним чином зареєстрована у Печерському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка.

Нагадуємо, що у центрі столиці поліція посилила заходи безпеки. Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Як відомо, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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