Вакцинація рятує життя. Столичні депутати записали відеозвернення до киян

Депутати Київради закликають мешканців та гостей міста вакцинуватися від коронавірусу

Депутати Київської міської ради звернулися до мешканців столиці та пояснили, чому важливо вакцинуватися проти Covid-19.

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко наголосив, що Київрада підтримує вакцинацію, адже це важливо для того, аби захистити нас, наші сім'ї та наших близьких. «Для того, щоб унеможливити запровадження нового локдауну в Києві, необхідно вакцинуватися. Усі ми хочемо захистити себе, рідних та близьких людей від коронавірусної інфекції. Головне те, щоб рідні та близькі люди, з якими спілкуєтеся щоденно, були захищені», – зазначив Бондаренко.

За словами депутатки Київради, першої заступниці голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків Дінари Габібуллаєвої, вакцинація – це соціальна відповідальність всіх людей. «Вакцинація для мене – це, по-перше, наше з вами здоров'я, соціальна відповідальність. Найважливіше – це означає підтримувати цивілізований світ», – наголосила Габібуллаєва.

Як зазначив депутат Київради, перший заступник голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Григорій Маленко, вакцинація – це найефективніший спосіб зберегти себе та своїх близьких. «Наразі 98% людей, які лежать у лікарні, – це люди, які не вакциновані. Будь ласка, вакцинуйтеся», – сказав Маленко.

За словами депутата, голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Вітренка, вакцинація – це відкриті школи, університети та можливість здобувати нові знання, вміння та навички разом зі своїми однокласниками та одногрупниками.

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації, депутатка Київради Ганна Старостенко наголосила, що необхідно піклуватися про себе і близьких людей. «Вакцинація для мене – це, в першу чергу, свобода, це можливість вести звичний спосіб життя, це можливість спілкуватися з моїми близькими, рідними та подорожувати світом», – розповіла Старостенко.

За словами депутатки Київради, членкині постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Аліни Михайлової, вакцина – це захист, військові захищають людей на російсько-українському фронті не для того, щоб громадяни помирали в тилу.

Голова постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин зазначив, що вакцинація – це запорука здоров'я нації, потрібно вакцинуватися, аби зберегти своє здоров'я.

Депутатка Київради, перша заступниця голови постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Наталія Берікашвілі розповіла, що вакцинація – це обов'язок кожного у боротьбі з пандемією у всьому світі.

Депутат міськради, перший заступник голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Віталій Нестор підкреслив, що вакцинація – це можливість своєчасно та якісно нашим студентам та учням отримувати українську освіту.

За словами депутата Київради, члена постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Ярослава Федоренка, вакцинація – це зниження вірогідності тяжких наслідків при захворюванні, вона допоможе безпечно подорожувати у будь-яку країну, маючи паспорт вакцинації.

Як зазначив депутат, секретар постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами Олесь Маляревич, вакцинація – це, в першу чергу, відповідальність перед суспільством, чим більше людей вакциновані, тим легше буде жити в цій країні та працювати.

За словами депутатки Київради, першої заступниці голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Ірини Никорак, вакцинація – це простий та безпечний спосіб вільно подорожувати та втілювати свої мрії.

Як зазначила депутатка, перша заступниця голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Алла Шлапак, вакцинація – це відповідальність перед собою та суспільством.

Заступник голови КМДА, депутат Київської міської ради Валентин Мондриївський розповів, що масова вакцинація убезпечить заклади освіти від дистанційного навчання. «Вакцинація дає можливість не закривати школи і садочки: це значить спілкування з друзями і навчальний процес офлайн. Друзі, вакцинуйтесь обов'язково», – наголосив Мондриївський.

Депутатка Київради, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Марина Порошенко, закликала киян вакцинуватися. «Для мене, як для лікаря, вакцинація – це, в першу чергу, можливість знизити ризик захворювання Covid-19, а якщо навіть захворіти, то отримати набагато менш важку та ускладнену форму перебігу хвороби. Тому, шановні кияни, вакцинуйтесь і будьте відповідальними не тільки за своє здоров'я, а за здоров'я і життя всіх, хто вас оточує: близьких і рідних людей», – зазначила Порошенко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1616 осіб.

28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.