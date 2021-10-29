Вони – вся сім'я невакцинованих. Тепер хором благають: «рятуйте нашу маму»
Поки люди відмовляються вакцинуватися, лікарні продовжують працювати в посиленому режимі, намагаючись всіх врятувати
Мовою оригіналу
«Спасите нашу маму»
…
- Добрый вечер.
- Добрый вечер, Борис Альбертович.
- Ну рассказывайте, как обстановка? Вы же знаете, что я обзваниваю коллег лично, чтобы понимать ситуацию. Мне победные реляции горздрава не нужны.
- Ну Вы ж понимаете, что на горздрав в любом случае мы жаловаться не будем (смеётся).
- Рассказывайте.
- А что Вы хотите услышать? Плохо все. Сегодня ещё плюс 800. Больницы трещат, коек не хватает, реанимация забита.
- Контингент госпитализированных?
- Ну а чего Вы спрашиваете? Вы же знаете сами.
В реанимации все до одного – невакцинированные. В палатах – 95-97 процентов – невакцинированные. Много фальшивых сертификатов. Недавно умерла 47-летняя женщина. Приехала с отдыха с Турции и... всё. Проверили сертификат – подделка.
- Ну вот Вы скажите, скажите хоть мне: «Чем, чем руководствуются эти люди?».
- Борис Альбертович, честно? Не знаю. У меня нет версий. Вот буквально на днях женщина умирает. Я родственникам говорю: «Будем тянуть, но долго, дорого и с непрогнозируемым результатом».
Рыдают всей семьей: «Спасите нашу маму. Мы вам денег дадим».
А я им в ответ: «Та я вам сама доплачу, только заберите ее обратно домой. Я так уже замучалась, доктора с ног падают»
- Ну Вы же понимаете, что мы обязательно должны всех спасать?
- Борис Альбертович, ирония это была, сарказм. Понимаете? Они рыдают всей семьей, а я им говорю: «Вы хоть понимаете, что государство, предоставив бесплатную вакцину, дало всем вам шанс спасти вашу маму?»
- А они что отвечают?
- А что они отвечают? Они всей семьей невакцинированные. А теперь мы мам их должны спасать…Ладно, Борис Альбертович, мне завтра на работу.
- Давайте и мне в 5 утра вставать. В Одессу еду. К Президенту, на Конгресс»
…
Еду по трассе.
Вспоминаю разговор.
Отупело смотрю в окно.
Пишу этот текст.
У меня нет слов. Одни выражения.
…
Недоброе утро.
Джерело: блог Бориса Філатова