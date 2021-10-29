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    Думки вголос

    Вони – вся сім'я невакцинованих. Тепер хором благають: «рятуйте нашу маму»

    • Борис Філатов

      Мер Дніпра

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    У реанімації через коронавірус зараз усі&nbsp;&ndash; невакциновані - Вони – вся сім'я невакцинованих. Тепер хором благають: «рятуйте нашу маму»
    У реанімації через коронавірус зараз усі – невакциновані
    фото: МОЗ України

    Поки люди відмовляються вакцинуватися, лікарні продовжують працювати в посиленому режимі, намагаючись всіх врятувати

    Мовою оригіналу

    «Спасите нашу маму»

    - Добрый вечер.

    - Добрый вечер, Борис Альбертович.

    - Ну рассказывайте, как обстановка? Вы же знаете, что я обзваниваю коллег лично, чтобы понимать ситуацию. Мне победные реляции горздрава не нужны.

    - Ну Вы ж понимаете, что на горздрав в любом случае мы жаловаться не будем (смеётся).

    - Рассказывайте.

    - А что Вы хотите услышать? Плохо все. Сегодня ещё плюс 800. Больницы трещат, коек не хватает, реанимация забита.

    - Контингент госпитализированных?

    - Ну а чего Вы спрашиваете? Вы же знаете сами.

    В реанимации все до одного – невакцинированные. В палатах – 95-97 процентов – невакцинированные. Много фальшивых сертификатов. Недавно умерла 47-летняя женщина. Приехала с отдыха с Турции и... всё. Проверили сертификат – подделка.

    - Ну вот Вы скажите, скажите хоть мне: «Чем, чем руководствуются эти люди?».

    - Борис Альбертович, честно? Не знаю. У меня нет версий. Вот буквально на днях женщина умирает. Я родственникам говорю: «Будем тянуть, но долго, дорого и с непрогнозируемым результатом».

    Рыдают всей семьей: «Спасите нашу маму. Мы вам денег дадим».

    А я им в ответ: «Та я вам сама доплачу, только заберите ее обратно домой. Я так уже замучалась, доктора с ног падают»

    - Ну Вы же понимаете, что мы обязательно должны всех спасать?

    - Борис Альбертович, ирония это была, сарказм. Понимаете? Они рыдают всей семьей, а я им говорю: «Вы хоть понимаете, что государство, предоставив бесплатную вакцину, дало всем вам шанс спасти вашу маму?»

    - А они что отвечают?

    - А что они отвечают? Они всей семьей невакцинированные. А теперь мы мам их должны спасать…Ладно, Борис Альбертович, мне завтра на работу.

    - Давайте и мне в 5 утра вставать. В Одессу еду. К Президенту, на Конгресс»

    Еду по трассе.

    Вспоминаю разговор.

    Отупело смотрю в окно.

    Пишу этот текст.

    У меня нет слов. Одни выражения.

    Недоброе утро.

    Джерело: блог Бориса Філатова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: українці Дніпропетровщина вакцинація коронавірус
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    Вони – вся сім'я невакцинованих. Тепер хором благають: «рятуйте нашу маму»