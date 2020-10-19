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    Охоронці зловили в парку Кіото жінку, яка крала квіти для продажу (фото)

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    Жінка з корінням виривала цілі кущі квітів - Охоронці зловили в парку Кіото жінку, яка крала квіти для продажу (фото)
    Жінка з корінням виривала цілі кущі квітів

    Охоронці оприлюднили фото вандалки

    У ніч на понеділок, 19 жовтня, співробітники муніципальної охорони затримали у парку Кіото жінку, яка викрадала квіти з клумб.

    Про це повідомляється на сторінці муніципальної охорони у Facebook.

    «Серед ночі ця жіночка крала квітки з клумб та підвісних горщиків. Зізналася, що для перепродажу», - йдеться в дописі зі світлинами вандалки.

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    Охоронці зловили в парку Кіото жінку, яка крала квіти для продажу (фото)
    Охоронці зловили в парку Кіото жінку, яка крала квіти для продажу (фото)
    Охоронці зловили в парку Кіото жінку, яка крала квіти для продажу (фото)
    Охоронці зловили в парку Кіото жінку, яка крала квіти для продажу (фото)
    Охоронці зловили в парку Кіото жінку, яка крала квіти для продажу (фото)
    Охоронці зловили в парку Кіото жінку, яка крала квіти для продажу (фото)

    Як повідомлялося, 2 вересня на території меморіалу, де встановлений флагшток із найбільшим прапором України, співробітники муніципальної охорони затримали вандала.

    У серпні у Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор.

    Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна. 

    Київ вандалізм парк квіти охорона
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