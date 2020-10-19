Охоронці зловили в парку Кіото жінку, яка крала квіти для продажу (фото)
Охоронці оприлюднили фото вандалки
У ніч на понеділок, 19 жовтня, співробітники муніципальної охорони затримали у парку Кіото жінку, яка викрадала квіти з клумб.
Про це повідомляється на сторінці муніципальної охорони у Facebook.
«Серед ночі ця жіночка крала квітки з клумб та підвісних горщиків. Зізналася, що для перепродажу», - йдеться в дописі зі світлинами вандалки.
Як повідомлялося, 2 вересня на території меморіалу, де встановлений флагшток із найбільшим прапором України, співробітники муніципальної охорони затримали вандала.
У серпні у Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор.
Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна.