Охоронці зловили в парку Кіото жінку, яка крала квіти для продажу (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка з корінням виривала цілі кущі квітів

Охоронці оприлюднили фото вандалки

У ніч на понеділок, 19 жовтня, співробітники муніципальної охорони затримали у парку Кіото жінку, яка викрадала квіти з клумб.

Про це повідомляється на сторінці муніципальної охорони у Facebook.

«Серед ночі ця жіночка крала квітки з клумб та підвісних горщиків. Зізналася, що для перепродажу», - йдеться в дописі зі світлинами вандалки.

Як повідомлялося, 2 вересня на території меморіалу, де встановлений флагшток із найбільшим прапором України, співробітники муніципальної охорони затримали вандала.

У серпні у Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор.

Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна.