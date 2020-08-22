У Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор



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Наразі на місці злочину працює поліція Фото Національного музею Голодомору-геноциду

Наразі один з головних символів Музею демонтували для реставрації̈

У ніч з 21 на 22 серпня було вчинено акт вандалізму щодо скульптури «Гірка пам’ять дитинства» на території̈ Національного музею Голодомору-геноциду.

Керівництво Музею попередньо повідомляє: на скульптурі немає пошкоджень. Національний музей Голодомору-геноциду зробить все можливе, щоб найближчим часом скульптура повернулась на своє місце.

«Культура нації будується на підвалинах історичної̈ пам’яті. Пам’ять про Голодомор – це частина історії кожного українця, яку ми не маємо право забувати заради сталого майбутнього. Те, що сьогодні було вчинено із скульптурою «Гірка пам’ять дитинства», – неприпустимий акт наруги над пам’яттю цілої нації. Ми зробимо усе можливе, аби «Дівчинка» щонайскоріше повернулася до експозиції музею», – зауважила генеральна директорка Музею Голодомору Олеся Стасюк.

Наразі на місці злочину працює поліція.

«Тут мала бути дівчинка з колосками. Пам’ятник, який став одним із символів пам’яті про Голодомор. Пам’ятник, до якого приносять яблука і хліб в дні пам’яті. Вандали сплюндрували його, директорка музею запевняє: фігуру не пошкоджено і незабаром її повернуть на місце. Але це не змінить того, що десь поруч з нами живуть потвори здатні, сплюндрувати такий пам’ятник» – гнівно відреагував на подію Володимир В’ятрович.

Музей Голодомору є єдиним у світі музеєм, який розповідає про геноцид українців. Ми навчаємо протистояти ненависті та порушенню прав людини, застерігаємо суспільство від повторення вчинення злочину геноциду шляхом накопичення і поширення знань про Голодомор.

Нагадаємо, на Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил.

Як повідомлялося, в окупованому Луганську бойовики знищили барельєф Шевченку.

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