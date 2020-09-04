Київ страждає від вандалів: міськрада просить парламент посилити покарання



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Наразі вандалів можна притягти до відповідальності лише за нанесення шкоди у великих розмірах

На пленарному засіданні Київської міської ради 3 вересня депутати звернулися до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Депутати Київради наголошують: Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність лише за пошкодження окремих видів майна. Покарання за вандалізм взагалі немає. Порушників можна притягти до відповідальності лише за нанесення шкоди у великих розмірах. Це дає можливість вандалам уникати покарання в багатьох випадках. Така ситуація призводить до значних витрат як державного бюджету, так і місцевих бюджетів територіальних громад.

«Безвідповідальність правопорушників породжує збільшення злочинності та незахищеність державного й комунального майна. Навіть психологи стверджують, що вигляд зруйнованих предметів викликає у громадян потребу в подальшому руйнуванні. Так, у місцях де вже є пошкоджене майно, частіше виникають такі явища як розмальовані стіни будинків, розбиті ліхтарі, зруйновані автобусні зупинки та інше. Разом зі цим, кількість вандалів збільшується з року в рік, про що свідчить статистика такого виду порушень. Тому міська рада, за ініціативи мера міста Києва Віталія Кличка, закликає парламент посилити покарання за вандалізм», - зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олександр Харченко.

Відповідне звернення підтримали 70 депутатів Київради.

Як повідомлялося, 2 вересня на території меморіалу, де встановлений флагшток із найбільшим прапором України, співробітники муніципальної охорони затримали вандала.

У серпні у Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор.