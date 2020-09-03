Охоронці затримала вандала біля найбільшого прапора України (фото)



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Муніципальна охорона передала порушника правоохоронцям Фото: Муніципальна варта Києва

Чоловік намагався зламати елементи освітлення біля підніжжя прапора

У середу, 2 вересня, на території меморіалу, де встановлений флагшток із найбільшим прапором України, співробітники муніципальної охорони затримали вандала.

Про це повідомляє Муніципальна варта Києва на своїй сторінці у Facebook.

Чоловіка затримали, коли він намагався зламати елементи освітлення біля підніжжя прапора.

Повідомляється, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«Чоловік на фото перепив горілки та вирішив, що настав час для пригод. Нищив елементи освітлення у підніжжя прапора», - розповіли охоронці.

Вони припинили незаконні дії порушника та передали зловмисника правоохоронцям.

Нагадаємо, 22 серпня Кличко відкрив меморіал, де встановлений найвищий флагшток, на якому підняли найбільший прапор України. Висота флагштока сягає майже 90 метрів. А розміри полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Невдовзі з'явилися чутки про пошкодження прапора. Проте мер Києва Віталій Кличко спростував їх. Він повідомив про проведені регламентні роботи для перевірки, в якому стані полотно прапора та інженерна споруда флагштока.