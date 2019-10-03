  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вандали спаплюжили стелу на в’їзді до Прип’яті (фото)

    • Розсилка
    <p>&laquo;Творчість&raquo; вандалів на стелі на в&rsquo;їзді до Прип&rsquo;яті</p> - Вандали спаплюжили стелу на в’їзді до Прип’яті (фото)

    «Творчість» вандалів на стелі на в’їзді до Прип’яті

    Фото: Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ

    Співробітники Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження відновили стелу

    Вандали познущалися зі стели на в’їзді до міста Прип’ять у Чорнобильській зоні відчуження.

    У ніч на 2 жовтня невідомі проникли до зони та спаплюжили стелу з назвою міста Прип’ять. Фото своєї «творчості» вони виклали у соціальних мережах. Про це повідомляє державного підприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ».

    Працівники ДП «ЦОТІЗ» оперативно провели відновлювальні роботи.

    16_33

    «Така неповага до місця, де відбулася трагедія – вирок тим, хто не вміє поважати минуле та будувати майбутнє. Намалювати непристойні речі та у такий спосіб виразити себе – єдине на що здатні ці люди», - зазначив помічник директора ДП «ЦОТІЗ» Кирило Гарник.

    У соцмережі пишуть, що вандали із угруповання АВО

     

    ЧАЕС вандалізм Чорнобильська зона
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ