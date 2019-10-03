Вандали спаплюжили стелу на в’їзді до Прип’яті (фото)



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«Творчість» вандалів на стелі на в’їзді до Прип’яті Фото: Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ

Співробітники Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження відновили стелу

Вандали познущалися зі стели на в’їзді до міста Прип’ять у Чорнобильській зоні відчуження.

У ніч на 2 жовтня невідомі проникли до зони та спаплюжили стелу з назвою міста Прип’ять. Фото своєї «творчості» вони виклали у соціальних мережах. Про це повідомляє державного підприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ».

Працівники ДП «ЦОТІЗ» оперативно провели відновлювальні роботи.

«Така неповага до місця, де відбулася трагедія – вирок тим, хто не вміє поважати минуле та будувати майбутнє. Намалювати непристойні речі та у такий спосіб виразити себе – єдине на що здатні ці люди», - зазначив помічник директора ДП «ЦОТІЗ» Кирило Гарник.

У соцмережі пишуть, що вандали із угруповання АВО