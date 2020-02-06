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    Вбивство хірурга в центрі Києва: поліція розшукує двох осіб

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    Вбивство сталося у дворі будинку на вул. Саксаганського, 119 - Вбивство хірурга в центрі Києва: поліція розшукує двох осіб
    Вбивство сталося у дворі будинку на вул. Саксаганського, 119
    Фото: Інформатор

    Співучасником убивства є водій, який привіз кілера на місце злочину

    Правоохоронці розшукують одразу двох осіб, підозрюваних у вбивстві в центрі Києва пластичного хірурга Андрія Сотника. Розшукувані - кілер та водій, який його підвіз.

    Про це ТСН розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Завдяки тому, що в місті Київ встановлено багато відеокамер, зібрали уже достатньо великий обсяг інформації. Ми зняли камери фактично по всьому слідуванню кілера і по всьому слідуванню автівки. В машині був водій, який підвіз кілера, тому фактично до цього вбивства причетні дві особи, тому що водій є співучасником при вбивстві. Він знав, навіщо він привозить і кого він привозить», - наголосив Геращенко.

    Мотив вчинення злочину наразі не встановлено. Серед версій, яке розглядає слідство, - зв’язки у Донецьку, звідки Сотник родом, або фінансова діяльність.

    «Є інформація, що він займав гроші, в тому числі і для придбання дорогих імплантів силіконових, ботоксних препаратів. Ця людина займалася легальним бізнесом, в принципі. Ми шукаємо мотив, навіщо його було вбивати, тому розглядаємо питання його фінансових статків, його боргових відносин», - зазначив Геращенко.

    За його словами, є всі підстави вважати вбивство замовним, а кілера – наймани для здійснення злочину.

    «Ми вважаємо, що це було замовне вбивство, скоріше за все кілер не був особою, яка особисто знала загиблого, і ми будемо шукати всіх. І того, хто замовив, і хто організував, і хто вбив», - запевнив заступник очільника МВС.

    Як повідомлялося, 2 лютого в центрі Києва невідомий застрелив місцевого пластичного хірурга Андрія Сотника, забрав у нього пакет та втік.

    Зі слів свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.
    Момент трагічної події потрапив на камери відеоспостереження

    Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

    Повідомлялося, що столична поліція розшукує чоловіка кавказької зовнішності, підозрюваного у вбивстві хірурга.

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