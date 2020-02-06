Вбивство хірурга в центрі Києва: поліція розшукує двох осіб



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Вбивство сталося у дворі будинку на вул. Саксаганського, 119 Фото: Інформатор

Співучасником убивства є водій, який привіз кілера на місце злочину

Правоохоронці розшукують одразу двох осіб, підозрюваних у вбивстві в центрі Києва пластичного хірурга Андрія Сотника. Розшукувані - кілер та водій, який його підвіз.

Про це ТСН розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Завдяки тому, що в місті Київ встановлено багато відеокамер, зібрали уже достатньо великий обсяг інформації. Ми зняли камери фактично по всьому слідуванню кілера і по всьому слідуванню автівки. В машині був водій, який підвіз кілера, тому фактично до цього вбивства причетні дві особи, тому що водій є співучасником при вбивстві. Він знав, навіщо він привозить і кого він привозить», - наголосив Геращенко.

Мотив вчинення злочину наразі не встановлено. Серед версій, яке розглядає слідство, - зв’язки у Донецьку, звідки Сотник родом, або фінансова діяльність.

«Є інформація, що він займав гроші, в тому числі і для придбання дорогих імплантів силіконових, ботоксних препаратів. Ця людина займалася легальним бізнесом, в принципі. Ми шукаємо мотив, навіщо його було вбивати, тому розглядаємо питання його фінансових статків, його боргових відносин», - зазначив Геращенко.

За його словами, є всі підстави вважати вбивство замовним, а кілера – наймани для здійснення злочину.

«Ми вважаємо, що це було замовне вбивство, скоріше за все кілер не був особою, яка особисто знала загиблого, і ми будемо шукати всіх. І того, хто замовив, і хто організував, і хто вбив», - запевнив заступник очільника МВС.

Як повідомлялося, 2 лютого в центрі Києва невідомий застрелив місцевого пластичного хірурга Андрія Сотника, забрав у нього пакет та втік.

Зі слів свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Повідомлялося, що столична поліція розшукує чоловіка кавказької зовнішності, підозрюваного у вбивстві хірурга.

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