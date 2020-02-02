Вбивство пластичного хірурга у Києві: з’явилося відео з камер спостереження



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У центрі Києва вбили пластичного хірурга

Напад вчинили на столичного лікаря з пластичної хірургії

У мережі з’явився матеріал з камер відеоспостереження, де видно подробиці вбивства київського хірурга Андрія Сотника.

Відео з місця події опублікував Los Solomas. Київ в Facebook.

Зокрема, у матеріалі з камер спостереження видно, як невідомий чоловік підбіг до хірурга, вистрелив у нього, а після нападу забрав у загиблого пакет та одразу зник з місця події.

Після чого колишній народний депутат Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі наголосив, що аналіз відеоматеріалу свідчить про замовне вбивство лікаря.

«Попередній аналіз відео та свідчень з місця вбивства хірурга Андрія Сотника на Саксаганського свідчить, що кілер робив контрольні постріли і це замовне вбивство», - написав екснардеп.

Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет та втік.

За попередньою інформацією вбито пластичного хірурга Андрія Сотника.

Нагадаємо, столична поліція шукає тіло чоловіка, голову якого було знайдено в пакеті.