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    Вбивство у центрі Києва. Все, що відомо про загиблого пластичного хірурга Андрія Сотника

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    Пластичного хірурга Андрія Сотника вбили у центрі Києва ввечері, 2 лютого - Вбивство у центрі Києва. Все, що відомо про загиблого пластичного хірурга Андрія Сотника
    Пластичного хірурга Андрія Сотника вбили у центрі Києва ввечері, 2 лютого

    Увечері 2 лютого у центрі Києва невідомий застрелив місцевого пластичного хірурга Андрія Сотника

    У Шевченківському районі столиці невідомий застрелив місцевого пластичного хірурга Андрія Сотника, забрав у нього пакет та втік.

    Зі слів свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.

    Що відомо про вбивство хірурга у центрі Києва?

    Андрія Сотника вбили увечері 2 лютого біля будинку, у якому він мешкав. 

    Зараз в столиці проводиться спеціальна поліцейська операція.

    «В чергову частину близько 18:00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Саксаганського невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка і зник. На його розшук і затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція», - йдеться в повідомленні поліції.

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    Вбивство у центрі Києва. Все, що відомо про загиблого пластичного хірурга Андрія Сотника
    Вбивство у центрі Києва. Все, що відомо про загиблого пластичного хірурга Андрія Сотника
    Вбивство у центрі Києва. Все, що відомо про загиблого пластичного хірурга Андрія Сотника
    Вбивство у центрі Києва. Все, що відомо про загиблого пластичного хірурга Андрія Сотника

    Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

    На відео з камер спостереження видно, як невідомий чоловік підбіг до хірурга, вистрелив у нього, а після нападу забрав у загиблого пакет та одразу зник з місця події.

    Екснардеп Ігор Мосійчук заявив, що версію про банальне пограбування навіть не варто розглядати.

    Згодом він додав, що попередній аналіз відео з моменту вбивства та свідчення очевидців вказують на те, що убивство було замовним.

    Що відомо про вбитого хірурга Андрія Сотника?

    Поліцейські встановили особу загиблого, це - киянин, 1977 року народження.

    Народився Андрій Сотник у 1977 році (йому було всього 43 роки) у Донецьку. У профілі Сотника сказано, що він родом з Донецька і працює в Києві з 2014 року.

    Останнім місцем роботи він вказав VKL клініку – головний лікар, хірург.

    У нині окупованому бойовиками Донецьку у 2007 році він завершив аспірантуру за спеціальністю «хірургія» Інституту невідкладної і хірургії імені Гусака.

    Сотник здобув освіту пластичного хірурга у Донецькому національному медичному університеті імені Горького.

    У рідному місті він жив та працював до початку окупації. Зокрема, був хірургом Донецької обласної травматологічної лікарні та лікарем-хірургом косметологічної лікарні Донецька.

    Переїхав до Києва у 2014 році після вторгнення російських військ на Донбас. Там одразу став лікарем-хірургом лікарсько-косметологічної лікарні.

    Андрій Сотник став очільником клініки пластичної хірургії DMK Ukraine. На сайті клініки зазначається, що Сотник був кандидатом медичних наук і працював лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.

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    Він так само був організатором охорони здоров'я та експертом GEP DMK International.

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