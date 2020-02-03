Вбивство у центрі Києва. Все, що відомо про загиблого пластичного хірурга Андрія Сотника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пластичного хірурга Андрія Сотника вбили у центрі Києва ввечері, 2 лютого

Увечері 2 лютого у центрі Києва невідомий застрелив місцевого пластичного хірурга Андрія Сотника

У Шевченківському районі столиці невідомий застрелив місцевого пластичного хірурга Андрія Сотника, забрав у нього пакет та втік.

Зі слів свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.

Що відомо про вбивство хірурга у центрі Києва?

Андрія Сотника вбили увечері 2 лютого біля будинку, у якому він мешкав.

Зараз в столиці проводиться спеціальна поліцейська операція.

«В чергову частину близько 18:00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Саксаганського невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка і зник. На його розшук і затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція», - йдеться в повідомленні поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

На відео з камер спостереження видно, як невідомий чоловік підбіг до хірурга, вистрелив у нього, а після нападу забрав у загиблого пакет та одразу зник з місця події.

Екснардеп Ігор Мосійчук заявив, що версію про банальне пограбування навіть не варто розглядати.

Згодом він додав, що попередній аналіз відео з моменту вбивства та свідчення очевидців вказують на те, що убивство було замовним.

Що відомо про вбитого хірурга Андрія Сотника?

Поліцейські встановили особу загиблого, це - киянин, 1977 року народження.

Народився Андрій Сотник у 1977 році (йому було всього 43 роки) у Донецьку. У профілі Сотника сказано, що він родом з Донецька і працює в Києві з 2014 року.

Останнім місцем роботи він вказав VKL клініку – головний лікар, хірург.

У нині окупованому бойовиками Донецьку у 2007 році він завершив аспірантуру за спеціальністю «хірургія» Інституту невідкладної і хірургії імені Гусака.

Сотник здобув освіту пластичного хірурга у Донецькому національному медичному університеті імені Горького.

У рідному місті він жив та працював до початку окупації. Зокрема, був хірургом Донецької обласної травматологічної лікарні та лікарем-хірургом косметологічної лікарні Донецька.

Переїхав до Києва у 2014 році після вторгнення російських військ на Донбас. Там одразу став лікарем-хірургом лікарсько-косметологічної лікарні.

Андрій Сотник став очільником клініки пластичної хірургії DMK Ukraine. На сайті клініки зазначається, що Сотник був кандидатом медичних наук і працював лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.

Він так само був організатором охорони здоров'я та експертом GEP DMK International.