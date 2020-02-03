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    Вбивство хірурга в центрі Києва: поліція оприлюднила відео з місця злочину

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    На місці вбивства працювали криміналісти - Вбивство хірурга в центрі Києва: поліція оприлюднила відео з місця злочину
    На місці вбивства працювали криміналісти
    Фото: Нацполіція

    Поліція Києва розшукує невідомого, який застрелив чоловіка

    У столиці проводиться спеціальна поліцейська операція для встановлення та затримання зловмисника, який у неділю, 2 лютого, ввечері, у центрі Києва застрелив пластичного хірурга Андрія Сотника.

    Нагадаємо, близько 18-ї години на вулиці Саксаганського невідомий кілька разів вистрелив у чоловіка і втік. На його розшук і затримання орієнтовані всі наряди.

    Поліція оприлюднила відео з місця злочину.

    Як повідомлялося, невідомий застрелив місцевого пластичного хірурга Андрія Сотника, забрав у нього пакет та втік.

    Зі слів свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.

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    Вбивство хірурга в центрі Києва: поліція оприлюднила відео з місця злочину
    Вбивство хірурга в центрі Києва: поліція оприлюднила відео з місця злочину
    Вбивство хірурга в центрі Києва: поліція оприлюднила відео з місця злочину
    Вбивство хірурга в центрі Києва: поліція оприлюднила відео з місця злочину

    Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

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