Вбивство під Києвом: чоловік завдав жертві 24 ножові поранення



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Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці

У Київській області чоловік завдав знайомому 24 ножові поранення через неприязнь. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Фастівська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, обвинуваченого в жорстокому вбивстві.

Як встановило слідство, в січні цього року ввечері 39-річний чоловік, діючи на ґрунті неприязних відносин, прийшов до місця проживання потерпілого. Той відпочивав на ліжку в одній із кімнат будинку.

«Діючи із прямим умислом, спрямованим на заподіяння смерті іншій людині, обвинувачений підібрав у приміщенні будинку ніж і ним завдав потерпілому 24 удари в область голови і тулуба, спричинивши численні рани обличчя, шиї та грудної клітки», - розповіли у прокуратурі.

Щоб бути впевненим, що він усе-таки вбив чоловіка, зловмисник ще завдав йому тупим предметом не менше двох ударів у голову.

«Внаслідок завданих тілесних ушкоджень смерть потерпілого настала на місці події», - йдеться в повідомленні.

В ході досудового розслідування обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За скоєння вказаного злочину чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.