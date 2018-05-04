Буханець хліба на 5 днів: Одеська міськрада похвалилася допомогою сиротам

З бюджету на таку допомогу виділили 144 тис. грн

Чиновники Одеської міської ради «похвалилися» тим, як місто допомагає дітям з малозабезпечених сімей та дітям сиротам. Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті міської ради. «У квітні 2018 року адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів отримали 2390 дітей міста Одеси. На ці цілі з



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З бюджету на таку допомогу виділили 144 тис. грн

Чиновники Одеської міської ради «похвалилися» тим, як місто допомагає дітям з малозабезпечених сімей та дітям сиротам.

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті міської ради.

«У квітні 2018 року адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів отримали 2390 дітей міста Одеси. На ці цілі з бюджету міста направлено 144 120 гривень», - рапортують чиновники.

Однак, якщо розділити цю суму на кількість дітей, виходить, що місто видає 60 гривень на місяць. Це, в кращому випадку, один буханець хліба на 5 днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли вам про те, як одеські чиновники 6 раз заплатили за складання проектної документації для реконструкції Воронцовського палацу. На виконання одних і тих же робіт 6 разів місто витратило майже 4 мільйони гривень. Це вдвічі більше, ніж розмір «хлібної» допомоги дітям за рік.

Джерело: 048.ua