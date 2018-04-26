Венеція та Амстердам у Києві: у столиці відкривається вражаюча виставка тюльпанів (фото)

На Співочому полі відкривається виставка тюльпанів «Навколо світу»

У п’ятницю, 27 квітня, на території Печерського ландшафтного парку відкриється фестиваль тюльпанів «Навколо світу». Урочисте відкриття виставки відбудеться о 12:00, повідомляє КО «Київзеленбуд». «Якщо ми не їдем у Венецію,то Венеція їде до нас! І не тільки Венеція,а і Париж, Амстердам, Делі, Лондон та



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На Співочому полі відкривається виставка тюльпанів «Навколо світу»

У п’ятницю, 27 квітня, на території Печерського ландшафтного парку відкриється фестиваль тюльпанів «Навколо світу». Урочисте відкриття виставки відбудеться о 12:00, повідомляє КО «Київзеленбуд».

«Якщо ми не їдем у Венецію,то Венеція їде до нас! І не тільки Венеція,а і Париж, Амстердам, Делі, Лондон та ін.», - анонсують «зеленбудівці».

На виставці висаджено 250 тисяч тюльпанів. Використано приблизно 15 різновидів як за кольоровою гамою, так і за висотою квітки та терміном цвітіння. Загальна площа композицій більше 2000 м².

«Київзеленбуд» продемонстрував вражаючі фото виставки тюльпанів.

Як повідомлялося раніше, виставка триватиме місяць. Її організатори обіцяють дивувати гостей не тільки інсталяціями світового рівня, а й грандіозним масштабом заходу. Крім квіткових експозицій, на території будуть організовані мотузковий парк, всесезонна тюбінг гірка, караоке, дитячий парк атракціонів, гастрономічна зона, вечірня лаунж зона, еко-ярмарок, тематичні заходи та багато іншого.