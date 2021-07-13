Вертоліт рятувальників доставив у Київ важкопораненого хлопчика (фото)

На Житомирщині хлопчик дістав вогнепальне поранення.

У вівторок, 13 липня, вертоліт рятувальників транспортував дев’ятирічного хлопчика з м. Новоград-Волинський, що на Житомирщині, у Київ для подальшої госпіталізації до Національної дитячої спеціалізованої клініки «Охматдит». Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як розповів голова ДСНС Микола Чечоткін на своїй сторінці у Facebook, вертоліт рятувальників із важкопораненим хлопчиком приземлився на стадіоні «Старт» у Києві.

Дитину вже чекали лікарі для екстреної госпіталізації до клініки «Охматдит».

«Хочу зазначити, що саме цей гелікоптер ДСНС було задіяно у сьогоднішніх навчаннях під Рівним. Однак, тільки-но надійшло повідомлення про потребу негайного транспортування дитини до столичної лікарні, льотчики одразу ж спрямували машину до місця призначення», – сказав Чечоткін.

Нагадаємо, 12 липня дитину з вогнепальним пораненням хребта та органів черевної порожнини було доправлено до реанімаційного відділення Новоград-Волинської лікарні. Того ж дня хлопчика прооперували. За словами лікарів, пацієнт перебуває у важкому стані і потребує подальшого лікування у спеціалізованому закладі. Надалі лікуванням дитини займатимуться столичні фахівці.

Поліцейські з'ясували, що поранення дитини сталося в будинку. Також встановили, що до заподіяння дитині вогнепального поранення причетний мешканець Києва, військовослужбовець, знайомий батька хлопчика, який приїхав напередодні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.