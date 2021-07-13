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    На Житомирщині дев’ятирічний хлопчик отримав кулю у спину

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    Із місця події були вилучені куля та інші речові докази - На Житомирщині дев’ятирічний хлопчик отримав кулю у спину
    Із місця події були вилучені куля та інші речові докази
    Фото: Нацполіція

    Поліція підозрює, що дитину поранив знайомий батька

    У Новоград-Волинському Житомирської області у понеділок госпіталізували дев’ятирічнурічну дитину з наскрізним вогнепальним пораненням спини. За фактом розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

    «Повідомлення про подію надійшло в поліцію о 14:30 від медиків. Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики надають необхідну допомогу. До лікарні негайно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського районного відділу», – зазначається в повідомленні.

    За попередніми даними, подія нібито сталася на березі місцевої річки, проте під час встановлення обставин ці відомості не підтвердилися. Поліцейські провели низку інших слідчо-розшукових заходів і в результаті невідкладного обшуку за місцем проживання пораненого хлопчика правоохоронці виявили докази того, що поранення дитини сталося в будинку.

    «З місця події вилучено кулю калібром 9 мм та інші речові докази. Також зараз встановлено, що до заподіяння дитині вогнепального поранення причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні», – уточнюють правоохоронці.

    Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

    Теги: зброя діти надзвичайні ситуації Житомирщина поліція стрілянина
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    На Житомирщині дев’ятирічний хлопчик отримав кулю у спину