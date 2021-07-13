На Житомирщині дев’ятирічний хлопчик отримав кулю у спину

Із місця події були вилучені куля та інші речові докази

Із місця події були вилучені куля та інші речові докази

Поліція підозрює, що дитину поранив знайомий батька

У Новоград-Волинському Житомирської області у понеділок госпіталізували дев’ятирічнурічну дитину з наскрізним вогнепальним пораненням спини. За фактом розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«Повідомлення про подію надійшло в поліцію о 14:30 від медиків. Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики надають необхідну допомогу. До лікарні негайно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського районного відділу», – зазначається в повідомленні.

За попередніми даними, подія нібито сталася на березі місцевої річки, проте під час встановлення обставин ці відомості не підтвердилися. Поліцейські провели низку інших слідчо-розшукових заходів і в результаті невідкладного обшуку за місцем проживання пораненого хлопчика правоохоронці виявили докази того, що поранення дитини сталося в будинку.

«З місця події вилучено кулю калібром 9 мм та інші речові докази. Також зараз встановлено, що до заподіяння дитині вогнепального поранення причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні», – уточнюють правоохоронці.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.