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    У Києві вазон із квіткою ледь не вбив дитину (відео)

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    Падіння вазона потрапило на відео - У Києві вазон із квіткою ледь не вбив дитину (відео)
    Падіння вазона потрапило на відео
    Скріншот з відео

    Вазон впав у кількох сантиметрах від дитини, яка стояла біля будинку

    У Дарницькому районі столиці з вікна багатоповерхівки випав вазон. У цей момент поруч стояла дитина з іншою жінкою.

    Відео інциденту оприлюднили в спільноті «Київ оперативний» у Facebook.

    «Жестяк! Чийсь вазон ледь не прибив дитину на Княжому затоні… Пару сантиметрів і могло б статися непоправне», – йдеться у повідомленні.

    Поруч з хлопцем перебувала жінка, яка сиділа на лавці й розмовляла по телефону. Після падіння вазону вона піднялася та, ймовірно, спробувала з'ясувати, що стало причиною падіння предмету зверху.

    До слова, рік тому у Києві чоловік з вікна стріляв у перехожих. Зловмисник, щоб приховати свою причетність до інциденту, закопав зброю у горщик з рослинами. Чоловіка затримали. Ним виявився місцевий житель 1979 року народження, який раніше відбував покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

    Теги: Київ діти надзвичайні ситуації
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    У Києві вазон із квіткою ледь не вбив дитину (відео)