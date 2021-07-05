У Києві вазон із квіткою ледь не вбив дитину (відео)
Вазон впав у кількох сантиметрах від дитини, яка стояла біля будинку
У Дарницькому районі столиці з вікна багатоповерхівки випав вазон. У цей момент поруч стояла дитина з іншою жінкою.
Відео інциденту оприлюднили в спільноті «Київ оперативний» у Facebook.
«Жестяк! Чийсь вазон ледь не прибив дитину на Княжому затоні… Пару сантиметрів і могло б статися непоправне», – йдеться у повідомленні.
Поруч з хлопцем перебувала жінка, яка сиділа на лавці й розмовляла по телефону. Після падіння вазону вона піднялася та, ймовірно, спробувала з'ясувати, що стало причиною падіння предмету зверху.
До слова, рік тому у Києві чоловік з вікна стріляв у перехожих. Зловмисник, щоб приховати свою причетність до інциденту, закопав зброю у горщик з рослинами. Чоловіка затримали. Ним виявився місцевий житель 1979 року народження, який раніше відбував покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.