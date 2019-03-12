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    Новини

    Вхід до НАБУ облили кров'ю і закидали яйцями

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    Учасники акції облили вхід до НАБУ тваринною кров'ю - Вхід до НАБУ облили кров'ю і закидали яйцями
    Учасники акції облили вхід до НАБУ тваринною кров'ю
    Фото: Інформатор

    Поліція встановила організатора акції під будівлею НАБУ

    Сьогодні, 12 березня, під будівлю Національного антикорупційного бюро України на вулиці Василя Сурікова у Солом’янському районі відбулася акція, учасники якої облили вхід тваринною кров’ю, кидали яйця та залишили наклейки на фасаді. Повідомлення про це надійшло на лінію 102, інформує прес-служба поліції Києва.

    «Як тільки правоохоронці отримали повідомлення, на місце направили наряди патрульних та співробітників відділу превенції. По прибуттю поліцейські встановили організатора акції, про проведення якої завчасно не були поінформовані органи місцевого самоврядування», - повідомляють у поліції.

    На чоловіка будуть складені адміністративні матеріали за ст. 185-1 (Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    За даними ЗМІ, акцію під НАБУ організували активісти націоналістичної організації «Традиція і порядок». 

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    Вхід до НАБУ облили кров'ю і закидали яйцями
    Вхід до НАБУ облили кров'ю і закидали яйцями
    Вхід до НАБУ облили кров'ю і закидали яйцями
    Вхід до НАБУ облили кров'ю і закидали яйцями
    Вхід до НАБУ облили кров'ю і закидали яйцями
    Вхід до НАБУ облили кров'ю і закидали яйцями
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, команда журналістів Bihus.Info оприлюднила нову частину масштабного розслідування про корупцію в оборонній сфері та причетність до неї правоохоронних органів. За даними журналістів і НАБУ, і ГПУ мали відношення до справи.

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