У парламенті анонсували звіт НАБУ



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Звіт буде стосуватися діяльності НАБУ за останні п'ять років

Звіт Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) заслухає у середу, 13 березня, антикорупційний комітет Верховної ради. Про це повідомив заступник голови комітету, народний депутат Ігор Попов під час Погоджувальної ради, повідомляє РБК-Україна.

Так, звіт буде стосуватися діяльності агентства за останні п'ять років.

«Цієї середи комітет заслухає звіт про діяльність Національного антикорупційного бюро України за останні п’ять років. Я впевнений, що ми будемо обговорювати не лише звіт, а й отримаємо запитання про стан резонансних розслідувань, що дуже цікавлять суспільство», - повідомив Попов.

Як повідомлялося раніше, НАБУ провело 20 обшуків у фігурантів справи «Укроборонпрому».

«Ми зареєстрували два кримінальні провадження і сьогодні в рамках одного з них було проведено близько 20 обшуків, у тому числі, за місцем проживання Ігоря і Олега Гладковських, Віталя Жукова, Андрія Рогози та інших» - сказав директор НАБУ Артем Ситник.

Нагадаємо, 4 березня чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів. За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

До слова, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит«Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу.

Додамо, Ситник також відзначав, що НАБУ поки не розслідує справи, в яких фігурують кандидати на пост президента на виборах 2019.