Cуд може змусити директора НАБУ виявити його зв'язки з Росією



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Директору НАБУ Артему Ситнику активісти неодноразово направляли запити про громадянство близьких йому осіб, але він так і не надав відповіді

Активісти і ветерани АТО вирішили змусити директора НАБУ відповісти на питання про його близькі відносини з громадянами Росії

Окружний адміністративний суд Києва 14 лютого відкрив кримінальне провадження за позовом ГО «Платформа національної безпеки» до директора НАБУ Артему Ситнику. Про це, як повідомляє Comments.ua, заявив голова «Платформи нацбезпеки» Олег Бончинський.

За словами Бончинського, активісти і ветерани АТО вирішили змусити директора НАБУ Ситника дати відповіді на питання про його близькі відносини з громадянами Росії.

Активісти неодноразово направляли запити про громадянство близьких Ситнику осіб, але він так і не надав відповіді. Немає таких даних і в фінансових деклараціях глави НАБУ, незважаючи на те, що Закон України «Про запобігання корупції» відносить батьків дружини до кола близьких осіб, а тому відомості про доходи тестя і тещі повинні бути відображені в його щорічної декларації.

За словами ветерана АТО, восени 2018 року українські ЗМІ писали про те, що батьки дружини Артема Ситника підтримують політику керівництва країни-агресора. Також він нагадав про аудіозапис розмови, в якому теща Ситника Алла Зюбіна на питання про її ставлення до анексії Росією Криму відповіла: «Позитивно. Звичайно ж, він і був російським. Я тільки за. Я підтримую Путіна, я підтримую Росію, я підтримую політику Росії в цілому». Також вона заявила, що війну на Донбасі розв'язав Петро Порошенко, а в Україні йде громадянська війна.

«Порошенко - кровопивця, який стільки людей погубив, розв'язав війну. Це вони самі, у них громадянська війна, один одного вбивають, а винні в цьому всі навколо», - сказала Зюбіна.

В кінці 2018 року ветерани АТО і активісти провели низку акцій під будівлею НАБУ, щоб почути відповіді на питання про зв'язки директора НАБУ з Росією, але бажаного результату так і не досягли. З метою привернення уваги до небажання Артема Ситника відповідати на питання громадськості була проведена акція під стінами Посольства США в Україні. Активісти вважають, що приховування Ситником контактів з РФ може становити загрозу для національної безпеки України.

Також Олег Бончинський стверджує, що Ситник сказав неправду, коли публічно заявив про те, що до продажу земельної ділянки в окупованому Криму ні він, ні його дружина не мають відношення. На питання журналістів про відсутність в його декларації даних про продаж земельної ділянки в окупованому Росією Криму Артем Ситник відповів, що грошей за ділянку його сім'я не отримувала. Директор НАБУ зазначив, що після того як його дружина у нотаріуса зробила довіреність на знайому, щоб та розпоряджалася землею, і він в січні 2015 року дав свою згоду на її оформлення як чоловік, досі юридично значущих дій ні він, ні дружина не здійснювали. І підкреслив, що з тих пір цю кримську землю ні він, ні його дружина не контролювали.

Олег Бончинський заявив, що в 2018 році «знайома», на яку була оформлена довіреність, гостювала разом з чоловіком у Ситника і дуже тепло спілкувалася з ним. «Обіймали і цілувалися, а землю не контролювали?» - запитує голова ГО «Платформа національної безпеки».

Бончинський пише і про те, що ситуація з продажем Артемом Ситником земельної ділянки в Криму робить кричущою той факт, що «знайома», на яку була оформлена довіреність, виявилася справжнім «колаборантом» Кремля. За його даними, після окупації Росією Криму вона оформила російський паспорт, залишивши при цьому паспорт громадянина України. Її чоловік вчинив так само. Тепер же обидва отримують доходи від бізнесу на території півострова і, відповідно до законодавства РФ, платять податки в бюджет країни-агресора.

Такі дії можуть підпадати під ст. 258-5 Кримінального кодексу України. «Тому Артем Ситник не тільки бреше на тему контролю за продажем землі і незнанням щодо його продажу, а й перебуває в постійному контакті з посібниками країни-окупанта», - зазначає Олег Бончинський.

Також ветеран АТО заявив про готовність надати відеодокази таких контактів на засіданні Комітету Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції, де директор НАБУ звітуватиме 13 березня 2019 року.