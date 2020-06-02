Вибори мера Києва: «слуги народу» вже хочуть провести дебати, не очікуючи праймеріз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура хоче балотуватися в мери Києва

Потенційні кандидати в мери планують провести дебати на одному з телеканалів

Народні депутати з фракції «Слуга народу» Олександр Качура й Олександр Дубінський, які раніше заявили про бажання балотуватися на посаду мера Києва, мають намір провести дебати, не чекаючи на праймеріз.

«На сьогодні жодних умов (праймеріз кандидатів на посаду мера Києва. – Ред.) не озвучено. Ми сьогодні... з Олександром Дубінським домовилися вже розпочати процес і провести з ним публічні дебати на одному з інформаційних каналів», - сказав Качура журналістам.

Він запросив й інших потенційних кандидатів у мери взяти участь у дебатах. «Формат, як це відбуватиметься, обговоримо», - зазначив Качура.

Як відомо, у президентській партії «Слуга народу» кілька десятків нардепів 19 травня звернулися до Володимира Зеленського з проханням провести публічні праймеріз (внутрішньопартійні вибори, - ред.) з відбору кандидатів на посаду мера столиці та голів міст обласного значення.

Качура і Дубінський заявили про наміри брати участь у внутрішньопартійних праймеріз «Слуги народу» з відбору кандидата на посаду мера Києва. Дубінський 31 травня оголосив про участь у праймеріз партії «Слуга народу» щодо кандидата у мери Києва.

Також народний депутат Олександр Ткаченко підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера Києва.

Також заступник керівника Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не відкинув можливості висування своєї кандидатури на посаду міського голови Києва.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримуватиме кандидата в мери Києва від партії «Слуга народу».

Джерело: Інтерфакс-Україна