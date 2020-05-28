Ляшко не виключив, що буде балотуватися на мера Києа



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Віктор Ляшко збирається розглянути варіант політичної кар'єри

Головний санітарний лікар України не відкидає можливість позмагатися за мерське крісло

Заступник керівника міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не відкинув можливості висування своєї кандидатури на посаду міського голови Києва. Зокрема, він назвав це «цікавою пропозицією».

Про це Ляшко сказав в ефірі телеканалу Zik.

Головний санітарний лікар збирається розглянути варіант політичної кар'єри вже найближчим часом.

Зокрема, на запитання ведучої, чи не планує Віктор Ляшко йти у політику, зокрема - чи збирається він балотуватися на посаду мера Києва, санітарний лікар відповів, що це цікава пропозиція.

«Цікава пропозиція. Можу подивитися, подискутувати й поговорити», - сказав Ляшко.

Зазначимо, нещодавно інформацію про можливе балотування на виборах мера Києва висловлював шоумен Сергій Притула, котрий ні підтвердив, ні спростував її.

У президентській партіїї «Слуга народу» кілька десятків нардепів 19 травня звернулися до Володимира Зеленського з проханням провести публічні праймеріз (внутрішньопартійні вибори, - ред.) з відбору кандидатів на посаду мера столиці та голів міст обласного значення.