Кличко з великим відривом випереджає кандидатів у мери Києва: свіжі рейтинги



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Мер Києва Віталій Кличко користується підтримкою мешканців столиці Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Слуга народу» Олександр Ткаченко посідає лише десяте місце у мерському рейтингу

Мер Києва Віталій Кличко зберігає лідерство як кандидат на посаду столичного голови. Про це свідчать результати соціологічного опитування центру «Socis».

Так, якби вибори мера Києва відбулися у наступну неділю, то за Кличка проголосували б 32,5% киян. На другому місці із суттєвим відставанням Андрій Пальчевський (6,9%), на третьому Сергій Притула – 6,3%.

Кандидат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко посідає лише десяте місце, за нього готові проголосувати 1% киян.

Серед тих, хто визначився і буде голосувати, 41,1% за Кличка, 8,8% - за Пальчевського, 8% - за Притулу, 1,3% - за Ткаченка.

Дослідження проводилось методом телефонного опитування з 8 по 20 травня 2020 року. Всього було опитано 4000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх десяти адміністративно-територіальних районах міста, яке репрезентує доросле населення столиці за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ міста на райони. Статистична похибка дослідження 1,9%.