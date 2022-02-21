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    Від «Лісової» до «Академмістечка» за 25 секунд: захопливе відео поїздки в метро

    Автор ролика обіцяє опублікувати також реальне відео без прискорення - Від «Лісової» до «Академмістечка» за 25 секунд: захопливе відео поїздки в метро

    Автор ролика обіцяє опублікувати також реальне відео без прискорення

    фото з відкритих джерел

    Проїзд на «червоній» гілці столичного метро з одного кінця в інший становить більше 40 хв

    Київський блогер Олег Тоцький змонтував відеоролик, у якому показав поїздку від станції метро «Лісова» до «Академмістечка» за 25 секунд. Відео він опублікував на сторінці у Facebook.

    Проїзд на «червоній» гілці столичного метро з одного кінця в інший становить більше 40 хвилин. У своєму відео блогер використовував стократне прискорення. Завдяки цьому тривалість «подорожі» значно скоротилася.

    Незважаючи на шалену швидкість, більшість станцій метро, особливо відкритих, можна ідентифікувати. При цьому Тоцький зазначив, що скоро з’явиться реальне відео без прискорення.

    Тим часом, у Варшавському метро на великих екранах з'явилися гасла на підтримку України.

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    Теги: Київ метро Facebook
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    Від «Лісової» до «Академмістечка» за 25 секунд: захопливе відео поїздки в метро