Експерт: Байдену потрібна перемога

«Байден хоче показати себе людиною, яка зупинила Третю світову війну»

Американському президенту Джо Байдену потрібна зараз зовнішньополітична перемога, бо в нього проміжні вибори, історія з Афганістаном. Тому він хоче показати себе людиною, яка зупинила Третю світову війну. А Путін йому підіграє в вирішенні цієї «Карибської кризи», намагаючись «втюхати» нам Мінські умови. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

«Реально воювати ніхто не збирається, але цю кризу вони намагаються вирішити за рахунок України. Ми виявилися «розмінною монетою», – зауважив Машовець.

Нагадаємо, 18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні.

За словами Байдена, Путін справді готується напасти на Україну. Президент США має підстави так думати.

Інформація Росії про те, що обстріли на Донбасі, проведені Україною, – це неправда. «Це дезінформація. Це навіть проти простої логіки: щоб українці обрали такий час, коли навколо кордонів понад сто тисяч російських військових. Все це відповідає тим методичкам, які Росія використовувала й раніше. Все це відповідає тим сценаріям, про які попереджали ми раніше», – йшлося в заяві.

За даними американського лідера, Росія оточила Україну з боку Білорусі, і на Півдні також. І наступні дні і тижні, вважає Байден, агресор нападе на Київ, де 2,8 млн населення.

Американський лідер уже виступав з терміновим зверненням щодо ситуації в Україні 15 лютого. Тоді промова тривала 10 хв і журналістам не надали змоги поставити питання президентові США.

Також посольство США в Україні випустило чергову заяву про засудження Росії.

«Як і передбачалося, Росія зараз поширює насильницькі дії на території, яку вони контролюють, і намагається звинуватити в цьому Україну. Світ єдиний у своєму засудженні цинічних і очевидних усім провокацій Росії. Ми всі знаємо, хто агресор – Росія», – ідеться у дописі амбасади

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