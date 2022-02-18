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    Як працюватиме метро, якщо РФ все ж нападе: пояснення та інструкції

    Транспорт за потреби переведуть на спецрежим - Як працюватиме метро, якщо РФ все ж нападе: пояснення та інструкції
    Транспорт за потреби переведуть на спецрежим
    фото з відкритих джерел

    Якщо станеться надзвичайна ситуація, підземка стане укриттям

    У разі надзвичайної ситуації весь транспорт Києва працюватиме відповідно до мобілізаційного плану – зокрема, метро перевозитиме пасажирів і слугуватиме укриттям. Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, інформує пресслужба Київської адміністрації.

    «Метрополітен – це транспорт, який має споруди подвійного призначення, що використовуються для перевезення пасажирів та для захисту населення як сховище. А саме: метро працюватиме для перевезення працівників критичної інфраструктури зранку та ввечері в години пік (приблизно шість годин на день), увесь інший час метрополітен використовуватиметься як укриття», – розповів Кандибор.

    Чиновник нагадав, що метро забезпечене спеціальними приміщеннями для дотримання мінімальної гігієни та потреб людей, має автономне електричне живлення, артезіанські свердловини та фільтро-вентиляційні установки для очищення повітря. Крім того, кожна станція облаштована герметизуючими затворами.

    За словами Кандибора, у разі надзвичайної ситуації дорожньо-транспортний комплекс Києва працюватиме за спецрежимом:

    • на всіх підприємствах транспорту забезпечать цілодобове чергування відповідальних посадових осіб,
    • насамперед будуть перевозити працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств життєзабезпечення населення,
    • забезпечать посилену охорону мостів, аеропорту та під’їзних шляхів до них,
    • роботу «червоної» гілки метро на лівому березі зупинять, оскільки це відкрита ділянка,
    • для евакуації мешканців лівого берега пустять спеціальні автобуси, які везтимуть людей до підземної частини метро,
    • підземка також курсуватиме за спеціальним графіком руху поїздів. Якщо метро будуть використовувати як укриття, то рух поїздів зупинятимуть і розміщуватимуть у них населення, станції закриватимуть для захисту населення та працівників метро,
    • у випадку надзвичайної ситуації роботу магістральних маршрутів громадського транспорту збережуть, а маршрути з незначним пасажиропотоком можуть зупинити, щоб звільнити рухомий склад для інших потреб, визначених мобілізаційним завданням.

    Наразі, за словами чиновника, метрополітен працює в посиленому режимі щодо попередження терористичних проявів (проводяться додаткові обходи, посилена пильність, засоби відеонагляду).

    Кандибор зауважив, що на кожній станції метро є дефібрилятори, а в касах та на постах поліції – аптечки для надання першої домедичної допомоги. Також аптечками укомплектований весь рухомий склад «Київпастрансу».

    За словами чиновника, у разі необхідності метрополітен забезпечуватиме евакуацію населення до визначених місць збору. Автобуси будуть використані для евакуації киян, а також для евакуації працівників і документації стратегічно важливих установ міста.

    Кандибор наголосив, що наразі ситуація залишається під контролем, транспорт Києва працює у штатному режимі, за звичним графіком.

    Довідково

    Щодня метрополітен перевозить понад мільйон людей. Для цього задіяно більше ніж 620 вагонів метрополітену та 7 800 працівників.

    Комунальне підприємство «Київпастранс» щоденно довозить до місць праці понад 2 млн людей. Для цього надають послуги 510 автобусів, 336 тролейбусів та 260 трамваїв. Приватні перевізники забезпечують роботу на лінії 1100 одиниць рухомого складу.

    Загалом за одну добу громадським транспортом у Києві користуються понад 3 млн пасажирів.

    Нагадаємо, раніше Кличко докладно розповів, як діятиме Київ у разі наступу Росії.

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    Теги: метро чиновник укриття транспорт Київпастранс повітря послуги населення перевезення надзвичайна ситуація
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    Як працюватиме метро, якщо РФ все ж нападе: пояснення та інструкції