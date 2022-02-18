Як працюватиме метро, якщо РФ все ж нападе: пояснення та інструкції

Якщо станеться надзвичайна ситуація, підземка стане укриттям

У разі надзвичайної ситуації весь транспорт Києва працюватиме відповідно до мобілізаційного плану – зокрема, метро перевозитиме пасажирів і слугуватиме укриттям. Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, інформує пресслужба Київської адміністрації.

«Метрополітен – це транспорт, який має споруди подвійного призначення, що використовуються для перевезення пасажирів та для захисту населення як сховище. А саме: метро працюватиме для перевезення працівників критичної інфраструктури зранку та ввечері в години пік (приблизно шість годин на день), увесь інший час метрополітен використовуватиметься як укриття», – розповів Кандибор.

Чиновник нагадав, що метро забезпечене спеціальними приміщеннями для дотримання мінімальної гігієни та потреб людей, має автономне електричне живлення, артезіанські свердловини та фільтро-вентиляційні установки для очищення повітря. Крім того, кожна станція облаштована герметизуючими затворами.

За словами Кандибора, у разі надзвичайної ситуації дорожньо-транспортний комплекс Києва працюватиме за спецрежимом:

на всіх підприємствах транспорту забезпечать цілодобове чергування відповідальних посадових осіб,

насамперед будуть перевозити працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств життєзабезпечення населення,

забезпечать посилену охорону мостів, аеропорту та під’їзних шляхів до них,

роботу «червоної» гілки метро на лівому березі зупинять, оскільки це відкрита ділянка,

для евакуації мешканців лівого берега пустять спеціальні автобуси, які везтимуть людей до підземної частини метро,

підземка також курсуватиме за спеціальним графіком руху поїздів. Якщо метро будуть використовувати як укриття, то рух поїздів зупинятимуть і розміщуватимуть у них населення, станції закриватимуть для захисту населення та працівників метро,

у випадку надзвичайної ситуації роботу магістральних маршрутів громадського транспорту збережуть, а маршрути з незначним пасажиропотоком можуть зупинити, щоб звільнити рухомий склад для інших потреб, визначених мобілізаційним завданням.

Наразі, за словами чиновника, метрополітен працює в посиленому режимі щодо попередження терористичних проявів (проводяться додаткові обходи, посилена пильність, засоби відеонагляду).

Кандибор зауважив, що на кожній станції метро є дефібрилятори, а в касах та на постах поліції – аптечки для надання першої домедичної допомоги. Також аптечками укомплектований весь рухомий склад «Київпастрансу».

За словами чиновника, у разі необхідності метрополітен забезпечуватиме евакуацію населення до визначених місць збору. Автобуси будуть використані для евакуації киян, а також для евакуації працівників і документації стратегічно важливих установ міста.

Кандибор наголосив, що наразі ситуація залишається під контролем, транспорт Києва працює у штатному режимі, за звичним графіком.

Довідково

Щодня метрополітен перевозить понад мільйон людей. Для цього задіяно більше ніж 620 вагонів метрополітену та 7 800 працівників.

Комунальне підприємство «Київпастранс» щоденно довозить до місць праці понад 2 млн людей. Для цього надають послуги 510 автобусів, 336 тролейбусів та 260 трамваїв. Приватні перевізники забезпечують роботу на лінії 1100 одиниць рухомого складу.

Загалом за одну добу громадським транспортом у Києві користуються понад 3 млн пасажирів.

Нагадаємо, раніше Кличко докладно розповів, як діятиме Київ у разі наступу Росії.

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